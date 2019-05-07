На территории Балаклавской ТЭС открыли памятник Советским воинам и музейную комнату боевой славы

На территории Балаклавской ТЭС торжественно открыли Музейную комнату боевой славы Севастополя и памятник Советским воинам, павшим у подножия Сапун-горы в 1941-1942 годы.

Сам памятник был создан на добровольные пожертвования строителей ТЭС при непосредственном активном участии и содействии общественных организаций.

- Сегодня мы открываем памятник советским воинам, павшим у подножия Сапун-горы в 1941-1942 годах и в 1944 году. Именно на этом месте, в годы Великой Отечественной войны велись кровопролитные бои, как во время обороны, так и освобождения Севастополя. Сегодня особую благодарность хочу выразить строителям Балаклавской ТЭС. Вы очень бережно проводили все необходимые работы при строительстве и подарили Севастополю еще один памятник воинам освободителям, – сказал на открытии монумента заместитель губернатора Владимир Базаров.

Помимо этого, на первом этаже административного корпуса Балаклавской ТЭС также презентовали Музейную комнату боевой славы Севастополя. Экспозиция молодого музея представлена порядка 50 экспонатами, найденными в процессе строительства.

- В течение всего периода строительства ТЭС неоднократно делались находки, свидетельствующие о том, что в годы Великой Отечественной войны в этих местах проходили весьма ожесточенные бои. Останки защитников Севастополя были перезахоронены на Мемориальном братском кладбище Великой Отечественной войны в поселке Дергачи. В создании и оформлении музейной комнаты активное участие приняли работники ТЭС и члены Российской общественной организации «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг, – отметил директор Балаклавской ТЭС Петр Екименко.

СПРАВКА «КП»

Начиная строительные работы, руководство Застройщика Балаклавской ТЭС - ООО «ВО «Технопромэкспорт» понимало историческую ценность выбранной для строительства территории - окрестностей Федюхиных высот у подножия легендарной Сапун-горы. До начала работ была проведена культурно-историческая экспертиза, которая установила, что во время обороны Севастополя в 1941-1942 годах в этой местности шли кровопролитные бои, находился советский военно-полевой госпиталь. Было проведено разминирование территории, в ходе которого были обнаружены и обезврежены более 150 взрывоопасных находок периода Великой отечественной войны различных калибров и массы.

Тогда возникла идея увековечить память героических защитников Севастополя, сражавшихся и отдавших свои жизни на этой земле.