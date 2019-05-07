Ветеран Иван Патук получил медаль «75 лет освобождения Севастополя»

Накануне Дня Победы и 75-й годовщины освобождения Севастополя от нацистов заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев поздравил ветерана Великой Отечественной войны, участника обороны Севастополя Ивана Ивановича Патука.

Иван Патук, участвовавший 7 мая 1944 года в освобождении Севастополя и легендарном штурме Сапун-горы, был награжден памятным знаком «75 лет освобождения Севастополя».

Иван Патук награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II второй степени, двумя орденами Красной Звезды, орденами Богдана Хмельницкого II и III степени, многими медалями, среди которых – «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Кавказа», «За освобождение Севастополя», «За трудовую доблесть», почетным знаком «За заслуги перед Севастополем».

Илья Пономарев отметил, что правительство Севастополя продолжает почетную миссию поздравления каждого ветерана, внесшего вклад в освобождение города от немецко-фашистских захватчиков, в том числе живущих в других регионах.

К 9 Мая памятные знаки получат около 2 тыс. ветеранов по всей стране, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Памятная медаль в честь 75-летия освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков учреждена Указом Губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова от 28 марта 2019 года.

Напомним, вице-губернатор Владимир Базаров наградил юбилейными медалями ветеранов участвовавших в освобождении Севастополя живущих в Ставропольском крае. Знаки отличия получили: Перт Бабенко, Петр Зинченко, Борис Малинин, Василий Прилатов и Владимир Соболев.

И.о. вице-губернатора Иван Кусов чествовал освободителей Севастополя, живущих в Ростовской области. Медали «75 лет освобождения Севастополя» получили Алексей Жеребило, Гавриил Шорлунян и Григорий Никоноров.