Севастополь стал самым желанным городом для поездки на День Победы
Более 35% россиян хотят отпраздновать 9 Мая именно здесь
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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Среди всех городов России больше всего россияне хотят отправится на празднование Дня Победы в Севастополь.
Согласно опросу сервиса Tvil.ru, самым желанным городом для поездки на 9 Мая стал Севастополь – за него проголосовали 36% опрошенных.
На втором месте оказался Санкт-Петербург – там хотят побывать в День Победы 19% жителей страны.
В первой пятерке также оказались Сочи (17%), Москва (13%) и Феодосия (11% опрошенных).
В списке привлекательных на День Победы городов туристы отметили Казань и Псков.
Праздничный топ подготовлен путем опроса туристов в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU