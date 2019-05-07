2019-05-07T17:36:47+03:00
Общество

Севастополь стал самым желанным городом для поездки на День Победы

Более 35% россиян хотят отпраздновать 9 Мая именно здесь
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Среди всех городов России больше всего россияне хотят отправится на празднование Дня Победы в Севастополь.

Согласно опросу сервиса Tvil.ru, самым желанным городом для поездки на 9 Мая стал Севастополь – за него проголосовали 36% опрошенных.

На втором месте оказался Санкт-Петербург – там хотят побывать в День Победы 19% жителей страны.

В первой пятерке также оказались Сочи (17%), Москва (13%) и Феодосия (11% опрошенных).

В списке привлекательных на День Победы городов туристы отметили Казань и Псков.

Праздничный топ подготовлен путем опроса туристов в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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