В Севастополе появилась инсталляция в честь Дня Победы

В Севастополе на Приморском бульваре установили праздничные инсталляции в часть предстоящего Дня Победы и Дня освобождения Севастополя немецких захватчиков.

В частности, установлена инсталляция в виде надписи «Победа», кубы с военными фотографиями Севастополя, перетяжка «Орден отечественной войны», трехметровые противотанковые ежи с подсветкой, звезда с изображением советских газет времен Великой Отечественной войны, вечный огонь с имитацией языков пламени.

- Кроме того, на Приморском бульваре в вечернее время можно увидеть проекции 23 изображений с поздравлением с Днем Победы, в том числе с изображениями памятной медали, посвященной 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.