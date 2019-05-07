2019-05-07T17:49:47+03:00
Общество

В Севастополе появилась инсталляция в честь Дня Победы

Несколько тематических объектов установили на Приморском бульваре
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе на Приморском бульваре установили праздничные инсталляции в часть предстоящего Дня Победы и Дня освобождения Севастополя немецких захватчиков.

В частности, установлена инсталляция в виде надписи «Победа», кубы с военными фотографиями Севастополя, перетяжка «Орден отечественной войны», трехметровые противотанковые ежи с подсветкой, звезда с изображением советских газет времен Великой Отечественной войны, вечный огонь с имитацией языков пламени.

- Кроме того, на Приморском бульваре в вечернее время можно увидеть проекции 23 изображений с поздравлением с Днем Победы, в том числе с изображениями памятной медали, посвященной 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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