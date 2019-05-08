2019-05-08T08:21:26+03:00
Экономика

Крым за 4 месяца 2019 года заработал на 16% больше, чем в прошлом году

Больше всего налогов поступает в бюджет от физлиц
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Минфин отчитался о доходах за первые месяцы годаМинфин отчитался о доходах за первые месяцы годаФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Собственные доходы Республики Крым за первые 4 месяца 2019 года выросли по сравнению с прошлогодними показателями на 1,9 млрд руб. (на 16%). Всего Крым заработал 14 миллиардов рублей.

- Задача по увеличению собственной доходной базы бюджета республики решается успешно. Подтверждение тому - рост налоговых доходов почти на 2,3 миллиарда рублей при одновременном снижении неналоговых – на 380,5 миллионов, - сообщила вице-премьер Крыма - министр финансов Ирина Кивико.

Большая часть доходов (около 39%) - это налог на доходы физических лиц. Обычные наемные рабочие из крыма перечислили в бюджет за 4 месяца 5,4 млрд рублей, что почти на 9% больше, чем в прошлом году.

На втором месте - налог на прибыль организаций. По данным Ирины Кивико, за отчетный период поступило более 3,2 млрд рублей (23,5% собственных доходов), что на 51% (на 1,1 млрд рублей) больше, чем в прошлом году.

Вице-премьер отметила, что это связано в том числе с реализацией недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления.

Около 13% из собственных доходов Крыма составляют акцизы, на них полуостров заработал 1,7 млрд рублей - на 21% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, Крым получил более 623млн рублей неналоговых доходов, но их количество существенно сократилось по сравнению с 2018-м.

Зато на 73% превысили плановые показатели по транспортному налогу. Автомобилисты заплатили в крымский бюджет почти 117 миллионов рублей, передает пресс-служба Минфина РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Крыму 56 процентов водопровода нуждается в замене
В Белогорском районе ограничат движение в День Победы
В аэропорту «Симферополь» 10 мая встретят миллионного пассажира
У берегов Крыма провел разведку американский беспилотник
В Севастополе загорелся супермаркет
Погода в Крыму 8 мая: Штормовое предупреждение и туман
В Керчь доставили православную икону «Спас Нерукотворный»
В Севастополе строят с нарушениями жилой комплекс и гаражи
Вечером 7 мая на Евпаторийской развязке откроется съезд в сторону Симферополя
В Крыму освободили двух украинских рыбаков
За кражу рюкзака у алуштинского школьника жителю Ростовской области грозит два года тюрьмы
На востоке Крыма спасатели обезвредили две авиабомбы
Формировать колонны "Бессмертного полка" в Симферополе помогут 250 волонтеров
В Москве прогремит праздничный салют в честь 75-летия освобождения Севастополя
На акции «Бессмертный полк» ждут 40 тысяч симферопольцев
Крымские спасатели нашли потерявшегося мужчину из Московской области по навигатору
В Симферопольском районе сгорела легковушка Daewoo Nexia
Одесситка потеряла сознание на тропе Голицына: Ее спасали на частном катере
В Гагаринском парке Симферополя высадили 50 экзотических растений
Часть Крыма до вечера 7 мая останется без воды
В Севастополе «Мангуст» будет ловить браконьеров
Погода в Крыму 7 мая: дожди, грозы и тепло до +23
Минобраз РК принял решение убрать из пособия по истории Крыма главу о коллаборационизме
Губернатора Севастополя экстренно госпитализировали