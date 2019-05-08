Крым за 4 месяца 2019 года заработал на 16% больше, чем в прошлом году

Собственные доходы Республики Крым за первые 4 месяца 2019 года выросли по сравнению с прошлогодними показателями на 1,9 млрд руб. (на 16%). Всего Крым заработал 14 миллиардов рублей.

- Задача по увеличению собственной доходной базы бюджета республики решается успешно. Подтверждение тому - рост налоговых доходов почти на 2,3 миллиарда рублей при одновременном снижении неналоговых – на 380,5 миллионов, - сообщила вице-премьер Крыма - министр финансов Ирина Кивико.

Большая часть доходов (около 39%) - это налог на доходы физических лиц. Обычные наемные рабочие из крыма перечислили в бюджет за 4 месяца 5,4 млрд рублей, что почти на 9% больше, чем в прошлом году.

На втором месте - налог на прибыль организаций. По данным Ирины Кивико, за отчетный период поступило более 3,2 млрд рублей (23,5% собственных доходов), что на 51% (на 1,1 млрд рублей) больше, чем в прошлом году.

Вице-премьер отметила, что это связано в том числе с реализацией недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления.

Около 13% из собственных доходов Крыма составляют акцизы, на них полуостров заработал 1,7 млрд рублей - на 21% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, Крым получил более 623млн рублей неналоговых доходов, но их количество существенно сократилось по сравнению с 2018-м.

Зато на 73% превысили плановые показатели по транспортному налогу. Автомобилисты заплатили в крымский бюджет почти 117 миллионов рублей, передает пресс-служба Минфина РК.