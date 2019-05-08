Общественники и журналисты поддержали переименование Информационного канала Севастополя в «СТВ»

Севастопольские общественники, местные журналисты, представители правительства города и ветеранские организации выступили за возвращение Информационному каналу Севастополя названия Севастопольское телевидение – СТВ.

Этот вопрос обсуждался в Общественной палате Севастополя при участи директора Департамента общественных коммуникаций Глеба Шагуна.

- Сегодня в ходе общественных обсуждений горожане единогласно высказали мнение по переименованию телеканалов ИКС и ИКС 24 в Севастопольское телевидение – СТВ. Считаю, данную инициативу верной и полностью поддерживаю. По итогу обсуждений принято решение о проведении народного голосования посредством социальных сетей и прочих интернет ресурсов с тем, чтобы как можно больше севастопольцев имело возможность высказать свою точку зрения. Также предлагаю организовать открытый конкурс на обновление логотипа телерадиокомпании, – отметил Глеб Шагун.

Глава ведомства также напомнил, что скоро телерадиокомпания переедет в новое здание, расположенное по адресу Адмирала Клокачева, 25.

Идею возвращения названия телекомпании поддержали заслуженные журналисты, стоявшие у истоков Севастопольского телевидения: Владимир Мелянский, Ирина Котвалюк, Владимир Илларионов, Татьяна Шкарина, Николай Скребец.

Их поддержали принявшие участие в обсуждении член Общественной палаты Олег Гасанов, общественник Валентин Шестак, депутат Борис Колесников, заместитель председателя Союза творческой интеллигенции, композитор Сергей Колодяжный, бывший глава Севастопольской городской государственной администрации Иван Ермаков, директор АНО «Ресурсный центр» Людмила Панова, председатель общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова, заместитель председателя Севастопольской общественной организации ветеранов войны и труда Виктор Володько, депутат Законодательного собрания, директора гимназии № 1 Виктор Оганесян.