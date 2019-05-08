В Севастополе после реконструкции открыли центральную аллею Парка Победы

В Севастополе накануне празднования Дня Победы и 75-й годовщины освобождения города от нацистов открыли центральную аллею Парка Победы.

- Надеюсь, многие севастопольцы будут рады тому, что этот объект теперь доступен для всех и есть возможность увидеть 16 светомузыкальных фонтанов, благоустроенную центральную аллею и примыкающие дорожки, - рассказал вице-губернатор Илья Пономарев.

До сентября подрядчику еще предстоит завершить инженерные работы. После этого будут объявлены конкурсы на выполнение второй и третьей очередей благоустройства парка. В частности, еще предстоит привести в порядок дополнительных 12 Га, недавно возвращенных в собственность города, и обустроить набережную.

Председатель севастопольской региональной организации ветеранов, контр-адмирал Сергей Рыбак рассказал, что ветеранское сообщество вело строгий надзор за работами и в итоге довольно результатом.

- Были замечания по поводу шрифта надписей на монументах с названиями городов-героев – они были очень острые, мы попросили округлить их. Были замечания по скамейкам – не совсем было удобно сидеть, и по детскому городку. Все, о чем мы говорили, к открытию парка было сделано, – отметил Рыбак.

В Парке Победы полностью завершено строительство детских игровых площадок, общественных уборных, вымощена плиткой и благоустроена центральная аллея. Также работают фонтан «Победа», фонтан «Центральный» и 13 фонтанов, посвященных городам-героям.