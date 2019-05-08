2019-05-08T14:15:11+03:00
Общество

В Севастополе после реконструкции открыли центральную аллею Парка Победы

Жители и гости города могут увидеть 16 светомузыкальных фонтанов
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: ForPost СевастопольФото: ForPost Севастополь
Изменить размер текста:

В Севастополе накануне празднования Дня Победы и 75-й годовщины освобождения города от нацистов открыли центральную аллею Парка Победы.

- Надеюсь, многие севастопольцы будут рады тому, что этот объект теперь доступен для всех и есть возможность увидеть 16 светомузыкальных фонтанов, благоустроенную центральную аллею и примыкающие дорожки, - рассказал вице-губернатор Илья Пономарев.

До сентября подрядчику еще предстоит завершить инженерные работы. После этого будут объявлены конкурсы на выполнение второй и третьей очередей благоустройства парка. В частности, еще предстоит привести в порядок дополнительных 12 Га, недавно возвращенных в собственность города, и обустроить набережную.

Председатель севастопольской региональной организации ветеранов, контр-адмирал Сергей Рыбак рассказал, что ветеранское сообщество вело строгий надзор за работами и в итоге довольно результатом.

- Были замечания по поводу шрифта надписей на монументах с названиями городов-героев – они были очень острые, мы попросили округлить их. Были замечания по скамейкам – не совсем было удобно сидеть, и по детскому городку. Все, о чем мы говорили, к открытию парка было сделано, – отметил Рыбак.

В Парке Победы полностью завершено строительство детских игровых площадок, общественных уборных, вымощена плиткой и благоустроена центральная аллея. Также работают фонтан «Победа», фонтан «Центральный» и 13 фонтанов, посвященных городам-героям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Крымском мосту в преддверии Дня Победы раздали почти 6 тысяч георгиевских лент
В аэропорту Симферополя высадили Аллею памяти героев Великой Отечественной войны
Киевлянин пытался провезти в Крым в капоте машины пневматическое оружие
Крымские спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов в Белогорском районе
В Севастополе на 30-метровой морской глубине нашли самолет времен Великой Отечественной
На трассе «Таврида» легковушка столкнулась с «КАМАЗом»: Погибли два человека
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму с 9 по 12 мая
В Крыму 56 процентов водопроводов нуждается в замене
В Белогорском районе ограничат движение в День Победы
В аэропорту «Симферополь» 10 мая встретят миллионного пассажира
У берегов Крыма провел разведку американский беспилотник