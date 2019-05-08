ZBFest-2019: В Крым приедут «Ленинград», легенда рока Диана Арбенина и исполнители Black Star

В Балаклаве 3 августа пройдет один из крупнейших музыкальных фестивалей в Крым ZBFest-2019, который в очередной раз соберет звездных исполнителей первой величины.

Неизменным хед-лайнером праздника музыки и драйва станет Сергей Шнуров со совей легендарной группой «Ленинград», которая проводит свой прощальный тур по городам России – для крымчан это может быть последним шансом увидеть любимый коллектив на полуострове.

Впервые на фестивале ZBFest выступит бессменный лидер группы «Ночные снайперы» и икона стиля современной рок-музыки Диана Арбенина.

Также гости фестиваля могут насладиться музыкой и стилем одного из самых модных российских рэп-исполнителей - Мот из лейбла Black Star.

Среди приглашенных исполнителей также свое творчество представит восходящая звезда Black Star Дана Соколова.

Заскучать на ZBFes не получится ни на минуту, ведь помимо музыкантов посетителей будут развлекать аттракционы, ярмарки, конкурсы, силачи и циркачи, экстремалы и акробаты – ну а квинтэссенцией праздника станет завораживающее лазерное шоу, сообщает организаторы.