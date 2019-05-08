Сад своими руками: 8 лайфхаков для дачников

1. Пугало из пластика

Скоро начнется сезон ягод, поспеет вишня, черешня, смородина и прочие витаминки, которые любим не только мы, но еще и птички. Чтобы отпугнуть этих пернатых воришек от нашего урожая, можно сделать чучело. Самый простой и дешевый вариант - смастерить его из пластиковых бутылок. Этого добра везде полно. Кстати, пластиковое чучело лучше обычного, потому что больше шуршит и шелестит, тем самым отпугивая птичек.

Что понадобится:

- Две двухлитровые бутылки для рук (по одной на каждую).

- Четыре двухлитровые тары для ног (по две на каждую) и еще по одной для ступни, можно взять пол-литровые.

- Пластиковая канистра для туловища.

- Пятилитровая пластиковая бутылка для головы.

- Также понадобятся разноцветные крышки от бутылочек, из которых можно сделать глаза, нос, губы. Туловище чучела также можно украсить крышечками или пуговицами.

- Цветные пакеты-маечки. Если захотите, чтобы у чучела были волосы. Пакеты нужно порезать полосочками и скрепить их скотчем в пучок.

- Ножницы, нож, шило, скотч, скобозабивной пистолет.

Пугало из пластиковых бутылок лучше обычного, потому что больше шуршит и шелестит, тем самым отпугивая птичек.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Между собой части туловища (ноги и руки) крепятся с помощью резинок или тонкой проволоки.

Делаем в донышке бутылки и на закрученной к ней крышке дырочки. Протягиваем резинку из одной дырочки в другую через бутылку и крепим ко второй бутылке.

Ноги и руки крепим к туловищу таким же образом. В канистре тоже нужно сделать небольшие дырочки, чтобы закрепить через них ноги и руки будущего чучела.

Если не хотите заморачиваться, скрепляя между собой пластиковые бутылки, можно сделать обычное тряпочное чучело. Вам понадобятся две палки или черенки от лопаты, это будет туловище и руки, на которые можно повесить старый халат. Голову делаем из мешка или чулка, в который набиваем траву.

Обычное тряпичное чучело тоже несложно сделать.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

2. Фонтан своими руками

Мечтаете о фонтане у дома или во дворе, но думаете, что это очень дорого и сложно?

Предлагаем самый простой вариант.

Выкапываем яму глубиной примерно 50-80 сантиметров. Ширина должна быть такой, чтобы в нее вы смогли поместить пластиковую ванну для детей, которая наверняка у вас лежит со времен, когда детки были маленькими.

Теперь вам понадобится насос для воды небольшой мощности, который крепится ко дну ванной с помощью присосок, с одной или другого края. Он будет обеспечивать постоянную циркуляцию воды.

Это кажется сложным, но такой фонтан можно сделать самим.Фото: Надежда ДАЦЮК

Ванную с той стороны, где установлен насос, обкладываем камнем-дикарем, который можно собрать в лесу. Для скрепления используем жидкие гвозди или цемент. Сначала со всех сторон выкладываем крупные камни, затем сверху поменьше. Крепим их один на другой, чтобы получился своеобразный каркас. Таким образом, вода будет стекать по этим камням.

Насос подключаете с помощью удлинителя, протянуть его лучше под землей, чтобы не выглядывал. Можно и по верху протянуть, а вокруг высадить цветы или декоративные растения.

Насос крепится ко дну ванной с помощью присосок,Фото: Надежда ДАЦЮК

3. Аллея из тюльпанов

Любители цветов, наверное, сталкивались с тем, что как только вы начинаете выкапывать тюльпаны, чтобы их рассадить или пересадить, луковицы травмируются лопатой. Точное место их посадки через год-два уже никто и не вспомнит. Шансы выкопать цветы, не повредив их, единичные. Эта проблема легко решается с помощью пластиковых ящиков – сеток, которые в любом продуктовом магазине вам с радостью отдадут бесплатно.

Такие ящики пригодятся, если решите сажать тюльпаны.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Попробуйте сажать тюльпаны в ящиках. Если хотите сделать на даче аллею из цветов, то благодаря этому способу она получится очень аккуратной. Ящики с тюльпанами можно высадить в форме геометрической фигуры. Если потом захотите пересадить цветы, то выкапывая ящик, вы не повредите луковицы, все они останутся целыми.

Луковицы, когда решите рассадить цветы, не будут повреждены при выкапывании.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

С помощью ящиков ваши клумбы будут выглядеть аккуратно и ухожено.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

4. Мусорные баки, столы и горшки из шин

Берете три колеса, автомобилисты их очень часто выбрасывают, так что проблем с их поиском не возникнет. Красите яркой краской и ставите друг на друга, скрепляя между собой шуруповертом. Внутрь вставляете мусорный пакет. Вот вам оригинальный мусорный бак. Таких во дворе можно поставить несколько разных цветов.

Шины универсальная вещь. Если вместо мусорного пакета утрамбовать внутрь землю, получится оригинальный горшок для крупного цветка или растения.

Такую клумбу сможет сделать каждый.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Из шин можно сделать миниатюрный столик. Также ставите одно колесо на другое, крепите их между собой, а сверху в виде столешницы можно использоваться стекло или дощечку, смотря, что у вас есть под рукой.

Если не нужен столик, из этих же колес можно сделать матрешку. Будет украшать двор. Принцип такой же, как и с мусорным баком. Крепим между собой три колеса, разукрашиваем их, это будет туловище. Сверху ставим колесо меньшего радиуса, это уже голова. Внутрь вставляем кусочек фанеры, вырезанный кругом, и рисуем глазки, носик, губки и румяные щечки.

А еще из резины можно сделать фигурки лебедей или других животных и установить их во дворе или в огороде в качестве декораций. Дети будут в восторге.

Шины универсальная вещь, главное включить фантазию.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Малышам такая матрешка понравится. Ее можно поставить хоть на даче, хоть в палисаднике у дома.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

5. Кабачки на деревьях

Стебли у некоторых сортов кабачков длинные, причем настолько, что путаются под ногами. Чтобы они вам не мешали, их можно подвязать, как огурцы, или закинуть на ближайшее дерево, которое растет по соседству (если такое имеется). Это не только удобно, а еще и оригинально. Разве часто встретишь «кабачковое дерево»? Соседей и прохожих точно этим удивите.

В некоторых огородах кабачки "растут" на деревьях. Удобно, не будут валяться под ногами.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Смотрится такое дерево необычно.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

6. Спанбонд для клубники

Если хотите, чтобы грядки с клубникой выглядели чистенькими, без единой травинки, при этом не тратить по несколько часов на вырывание сорняка, сажайте клубнику в спанбонд. Натягиваете на грядку ткань, предварительно сделав в ней дырочки, и высаживаете в нее саженцы.

Спанбонд чаще всего встречается черного цвета, но можно найти желтый, розовый или голубой. Тогда ваши грядки будут выглядеть еще необычнее.

Спанбонд чаще всего встречается черного цвета, но можно найти цветной.Фото: Надежда ДАЦЮК

7. Фиксатор для телефона из носков

Не знаете, куда деть телефон, когда работаете на огороде? Если есть карман - можно положить туда, а если его нет, за две минуты можно сделать специальный манжет. Для этого нужен старый теплый носок с плотной резинкой, можно и новый, если не жалко. Обрезаете его пополам. Оставляете себе верхнюю часть с резинкой. Складываете ее пополам и надеваете хоть на руку, хоть на ногу, можно даже поверх одежды. Телефон вставляете внутрь манжета, как в кармашек.

8. Отгоняем незваных гостей

Если к вам в огород захаживают собачки, кошечки, ежи, хомяки и различные грызуны, любящие топтать грядки, их можно немножко напугать. Между грядками натыкайте в землю пластиковые вилки и ножи, зубчиками вверх. Они довольно острые и не дадут зверьками потоптать саженцы.