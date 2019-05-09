2019-05-09T13:31:35+03:00
День Победы

Больше трех тысяч человек в Ялте пришли на Холм Славы, чтобы почтить память героев Великой Отечественной

9 мая в городе открыли Аллею Славы.
Дарья КОЛЕСНИК
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Более трех тысяч человек приняли участие в торжественном митинге.Более трех тысяч человек приняли участие в торжественном митинге.Фото: Дарья КОЛЕСНИК
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Почти 3000 ялтинцев и гостей города приняли участие в гражданском митинге и торжественном возложении цветов к Вечному огню на Холме Славы.

Мы помним. Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Мы помним.Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Это праздник со слезами на глазах. Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Это праздник со слезами на глазах.Фото: Дарья КОЛЕСНИК

В городе 9 мая также открыли Аллею славы, где увековечены имена 33 Героев Советского Союза и 14 жителей Ялты, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества.

На Аллее славы увековечены имена 33 героев Советского Союза и 14 ялтинцев, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества. Фото: Дарья КОЛЕСНИК

На Аллее славы увековечены имена 33 героев Советского Союза и 14 ялтинцев, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества.Фото: Дарья КОЛЕСНИК

А накануне в Ялте состоялось перезахоронение останков воинов Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковой операции в районе плато Ай-Петри.

- К сожалению, несмотря на большое количество обнаруженных личных вещей, имена героев установить не удалось, - рассказал заместитель председателя Крымской региональной военно-спортивной патриотической молодежной общественной организации «Пересвет» Антон Глухарев.

Останки нашли в районе Ай-Петри. Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Останки нашли в районе Ай-Петри.Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Установить личность погибших солдат, по его словам, можно только по трем вещам. Одна из них - «смертный» медальон.

- В то время существовало такое суеверие, что если ты заполнил этот медальон, то ты погибнешь. Но, находя останки бойцов, зачастую, этого опознавательного знака при них не оказывается…, - поясняет Антон Глухарев.

Вторым элементом, по его словам, является награда, по номеру которой можно определить личность человека. Однако для первого периода войны, по информации представителя организации «Пересвет», это достаточно редкая вещь.

- И третье - это подписанные личные вещи. И как показывает практика, именно они, чаще всего, помогают выяснить имя воина даже спустя 70 лет, - делится Глухарев.

Поисковая операция продолжается. Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Поисковая операция продолжается.Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Пусть земля будет пухом. Вечная слава героям. Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Пусть земля будет пухом. Вечная слава героям.Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Вместе с тем, по его словам, организация намерена продолжить поисковые работы в том же месте, поскольку, предположительно, там могут находиться еще останки красноармейцев.

- Найденные воины, согласно восстановленной хронологии событий, погибли с оружием в руках 21 декабря 1941 года во время проведения немецкими оккупантами операции по ликвидации партизанского командования, - рассказывает Антон Глухарев.

Это праздник со слезами на глазах. Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Это праздник со слезами на глазах.Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Люди несли цветы к Вечному огню. Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Люди несли цветы к Вечному огню.Фото: Дарья КОЛЕСНИК

ИСТОЧНИК KP.RU

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