Когда я занимаюсь детскими проектами, есть лишний повод окунуться в детство: Михаил Галустян

«Артек» в 5-ю смену стал большой съемочной площадкой - здесь во всю снимают детский художественный фильм «Артек. Большое путешествие».

Одну из главных ролей в ней играет актёр, сценарист и продюсер Михаил Галустян. Сегодня он прямо на съемочной площадке отвечал артековцам на их вопросы. В основном, конечно, о кино: съемках, предпочтениях и любимых фильмах, в том числе, детских.

Один из главных героев фильма и событие дня для детей - Михаил Галустян.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

- Детские проекты - это всегда интересно, - рассказал Михаил Галустян. - Наверное, всеми нами движет желание подольше оставаться в детстве. Когда я занимаюсь детскими проектами, есть лишний повод окунуться в детство, немного побыть ребенком.

Актер признается, что детского кино в России снимается немного и то, что происходит сейчас в «Артеке» - это шаг к популяризации детского кинематографа в России.

Массовые сцены снимаются с артековцами 5-й смены.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Съемки проходят ежедневно в некоторых артековских лагерях, Русской поляне, у Ленинского мемориала, в морпорту, в киностудии, на территории конно-спортивного комплекса. Кроме Михаила Галустяна в фильме появятся Сергей Безруков, Ян Цапник, Людмила Артемьева, Екатерина Климова и, конечно, артековцы 5-ой смены. Дети активно задействованы в массовых сценах.

- Сегодня мы побывали на съемках фильма, посмотрели, как они проходят, - рассказывает София Григориади. - Нам ответили на многие вопросы по поводу этапов монтажа, озвучивания. Оказывается, это очень долгий процесс, который проходит дольше и сложнее, нежели сами съемки.

Детям на площадке можно почувствовать себя профессиональным киношником.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Съемочная группа, помимо собственных задач, проводит для детей мастер-классы. Киношники отвечают на вопросы, рассказывают, как актеры ведут себя на площадке, чем занимаются технические работники, как в целом проходит съемочный день.

«Артек. Большое путешествие» – это история четырех подростков, которые не могут наладить отношения со своими родителями. Судьба дает им шанс все исправить – приехав на смену, ребята оказываются у Дерева желаний, которое переносит их во времени на тридцать лет назад.

Антураж советского времени.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Съемки вместе с детьми запланированы до 29 мая, и продолжатся в Москве, сообщает пресс-служба МДЦ «Артек». Приключенческая комедия с элементами фантастики выйдет в прокат в следующем году, в канун 95-летнего юбилея «Артека».