2019-05-12T21:13:04+03:00
Общество

Когда я занимаюсь детскими проектами, есть лишний повод окунуться в детство: Михаил Галустян

В «Артеке» проходят съемки большого детского кино
Олег МЫЛЬНИКОВ
Поделиться:
В "Артеке" снимают приключенческую комедию с элементами фантастики.В "Артеке" снимают приключенческую комедию с элементами фантастики.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ
Изменить размер текста:

«Артек» в 5-ю смену стал большой съемочной площадкой - здесь во всю снимают детский художественный фильм «Артек. Большое путешествие».

Одну из главных ролей в ней играет актёр, сценарист и продюсер Михаил Галустян. Сегодня он прямо на съемочной площадке отвечал артековцам на их вопросы. В основном, конечно, о кино: съемках, предпочтениях и любимых фильмах, в том числе, детских.

Один из главных героев фильма и событие дня для детей - Михаил Галустян. Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Один из главных героев фильма и событие дня для детей - Михаил Галустян.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

- Детские проекты - это всегда интересно, - рассказал Михаил Галустян. - Наверное, всеми нами движет желание подольше оставаться в детстве. Когда я занимаюсь детскими проектами, есть лишний повод окунуться в детство, немного побыть ребенком.

Актер признается, что детского кино в России снимается немного и то, что происходит сейчас в «Артеке» - это шаг к популяризации детского кинематографа в России.

Массовые сцены снимаются с артековцами 5-й смены. Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Массовые сцены снимаются с артековцами 5-й смены.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Съемки проходят ежедневно в некоторых артековских лагерях, Русской поляне, у Ленинского мемориала, в морпорту, в киностудии, на территории конно-спортивного комплекса. Кроме Михаила Галустяна в фильме появятся Сергей Безруков, Ян Цапник, Людмила Артемьева, Екатерина Климова и, конечно, артековцы 5-ой смены. Дети активно задействованы в массовых сценах.

- Сегодня мы побывали на съемках фильма, посмотрели, как они проходят, - рассказывает София Григориади. - Нам ответили на многие вопросы по поводу этапов монтажа, озвучивания. Оказывается, это очень долгий процесс, который проходит дольше и сложнее, нежели сами съемки.

Детям на площадке можно почувствовать себя профессиональным киношником. Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Детям на площадке можно почувствовать себя профессиональным киношником.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Съемочная группа, помимо собственных задач, проводит для детей мастер-классы. Киношники отвечают на вопросы, рассказывают, как актеры ведут себя на площадке, чем занимаются технические работники, как в целом проходит съемочный день.

"Тонкости профессии". Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

"Тонкости профессии".Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

«Артек. Большое путешествие» – это история четырех подростков, которые не могут наладить отношения со своими родителями. Судьба дает им шанс все исправить – приехав на смену, ребята оказываются у Дерева желаний, которое переносит их во времени на тридцать лет назад.

Антураж советского времени. Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Антураж советского времени.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Съемки вместе с детьми запланированы до 29 мая, и продолжатся в Москве, сообщает пресс-служба МДЦ «Артек». Приключенческая комедия с элементами фантастики выйдет в прокат в следующем году, в канун 95-летнего юбилея «Артека».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ленинском районе Крыма «ОКА» опрокинулась в кювет
"Особенно хорош фонтан Победы": губернатор Севастополя оценил реконструкцию Парка
Плохо лежало: в Симферополе мужчина ограбил пенсионерку на сто тысяч рублей
В Донецке отметили пятилетие ДНР
В Севастополе началась реконструкция парка Учкуевка
В Симферополе двое друзей украли часы и телефон у инвалида детства
В Крыму на 11 и 12 мая объявлено штормовое предупреждение
На трассе Смферополь-Ялта при столкновении легковушки и грузовика пострадали три человека
В Крым не пустили украинца с холодным оружием
Погода в Крыму на 11 мая: до +20 градусов и дождь
Аэропорт Симферополь встретил миллионного пассажира с начала года
В Крыму лишили должности чиновника-коммерсанта
В Крыму обезвредили 4 авиабомбы
В Симферополе на Объездной попали три легковушки и КамАЗ
В Крыму браконьер выловил рыбы на 270 тысяч рублей
Погода в Крыму на 10 мая: облачно и тепло до +19
Дождь не испугал участников военного парада в Керчи
Бессмертный полк собрал в Ялте почти 20 тысяч человек
Тысячу георгиевских ленточек волонтеры раздали в аэропорту «Симферополь»
На вершине горы Ай-Петри установили «Знамя Победы»
В Крыму в акции «Бессмертный полк» приняли участие 83 тысячи человек
По улицам Севастополя в шествии «Бессмертного полка» прошли 55 тысяч человек
В крымских горах пострадали два человека: На помощь выехали спасатели