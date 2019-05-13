2019-05-13T13:50:45+03:00
Происшествия

При столкновении с грузовиком на трассе «Таврида» погиб ребенок

Ford Fiesta выехала на встречную полосу, погибло трое пассажиров
Надежда ДАЦЮК
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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На трассе «Таврида» на 130-м километре дороги 12 мая столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Среди погибших есть ребенок, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

ДТП случилось между Симферополем и Феодосией недалеко от поворота на село Сенное.

По данным МЧС, водитель Ford Fiesta сначала выехал на обочину, а потом на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком MAN.

На место происшествия выезжали сотрудники «Крым-СПАСа», ГИБДД и скорой медпомощи.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Ольга Матросова:

- На трассе «Дон» ограничение 90-130 нормально все едут, дтп есть, но мало... «Тавриду» (я пока еще не проезжала по ней, но друзья и одногруппники дают нормальную информацию), должны были сделать по примеру. И люди, добирающиеся до любимого моря, могли бы доехать влет в целости и сохранности.

Инна Воликова:

- Слышала такую версию о смертности на «Тавриде», что на маршруте прокладывания трассы потревожено много захоронений. Возможно, при проектировании никто не посмотрел на исторические карты в архивах, как следствие, получилась «road of death» (дорога смерти).

Творимир Твердилов:

- Все просто: трасса не готова еще, на ней часто не соблюдают правила дорожного движения, очень плотный трафик и так далее, пока не откроют ее полностью и не разделят потоки - такие ситуации будут очень частыми, к сожалению. Кстати, странно, что не открывают участок от Приморского до Белогорска на всех 4-х полосах, ведь они уже готовы.

Бекир Иззетов:

- Просто ужас, извините, но других слов нет. Правда, стало страшно двигаться по трассе, ибо можно не доехать. Может бред, но лет 10 назад, двигаясь по трассе, увидеть какое-то ДТП было просто ужас как дико при том, что на ПДД все клали, а сейчас каждый божий день, во всех направлениях, несмотря на ужесточение контроля соблюдения правил. Я понимаю, что машин стало больше, но мне кажется, не только в этом дело. Соболезнования родным погибших.

Дарья Иванова:

- Патрулей больше надо!!! 30 апреля ехала в Белогорск, сзади меня двигался патруль с включенными маячками, один из торопыг решил через сплошную по встречной полосе обойти колонну, так те с мигалками за ним последовали, остановился весь поток, включая встречку, догнали его. Не знаю, что там было дальше, но сама суть, что все идут на обгон при узкой проезжей части осознано, но не думая о последствиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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