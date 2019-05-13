Без прав, каски и совести: В Крыму школьник на мопеде сбил инспектора ГИБДД

Накануне, 12 мая, в Крыму 10-классник на мопеде наехал на инспектора ГИБДД. ЧП случилось в селе Лиственное Нижнегорского района.

16-летний школьник ехал на мопеде по улице Советской. Причем без шлема. И как позже выяснилось - без прав на управление транспортными средствами.

На дороге дежурили сотрудники ГИБДД. Один из автоинспекторов потребовал школьника остановиться, но вместо этого десятиклассник просто наехал на лейтенанта полиции и пустился в бега.

Инспектор заскочил в служебный автомобиль и вместе с напарником отправился в погоню за нарушителем - с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом. Однако школьник даже ухом не повел, только прибавил газу. Он свернул на полевую дорогу. Набрав скорость, не справился с управлением, и мопед опрокинулся в полукилометре от села.

Парня госпитализировали в Нижнегорскую районную больницу с травмами разной степени тяжести: у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб носа и мягких тканей спины.

Инспектор ГИБДД тоже травмирован – после наезда мопеда у него множественные ссадины и ушибы в области тыла и пальцев правой кисти, а также правого локтевого сустава. Ему оказали помощь, но в больницу ложиться он не стал.