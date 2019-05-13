Мария Литовко назначена и.о. вице-губернатора Севастополя

Мария Литовко назначена исполняющей обязанности заместителя губернатора Севастополя по экономическому развитию.

Глава города Дмитрий Овсянников объявил о назначении своего зама в ходе аппаратного совещания.

- Представляю нового исполняющего обязанности заместителя губернатора – председателя Правительства Севастополя Марию Литовко. В сфере ее ведения будут находиться вопросы экономического развития, реализация инвестиционных и приоритетных проектов, земельно-имущественных отношений, потребительского рынка и лицензирования и соответственно государственной регистрации права и кадастра, – отметил Дмитрий Овсянников.

Глава города пояснил, что вице-губернатор Илья Пономарев будет курировать финансовый блок, капитальное строительство и реализацию ФЦП, а также вопросы градостроительного развития.

До назначения на пост и. о. вице-губернатора Мария Литовко была руководителем приоритетного проекта Балаклава, весной 2019 года стала победителем конкурса «Лидеры России».