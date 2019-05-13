2019-05-13T16:55:33+03:00
Общество

Дмитрий Овсянников поручил как можно скорее восстановить памятник в Орловке

«Покарать виновных - наша обязанность», добавил губернатор Севастополя
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил в самые сжатые сроки восстановить расколотые вандалами плиты на памятнике Великой Отечественной войны в селе Орловка.

- У меня просьба: совместно с правоохранительными органами, держать на контроле расследование по случаю вандализма в Орловке в отношении памятника воинам Великой Отечественной войны. Покарать виновных через правоохранительные органы – наша обязанность, – обратился губернатор к своему заместителю по вопросам общественной безопасности Владимиру Татарчуку.

В свою очередь правоохранительные органы по факту вандализма возбудтли уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ.

Губернатор также потребовал от директора Департамента городского хозяйства Михаила Тарасова как можно скорее восстановить разрушенные вандалами плиты памятника, на которых были высечены имена погибших в годы войны уроженцев села Орловка.

Глава горхоза сообщил, что в зависимости от сложности работ на восстановление потребуется порядка двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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