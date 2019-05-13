Дмитрий Овсянников поздравил моряков с 236-летием основания Черноморского флота

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поздравил моряков, ветеранов и всех севастопольцев с 236-й годовщиной со Дня основания Черноморского флота.

Он отметил, что судьба Севастополя неразрывно связана с судьбой флота, которые были созданы как главный оборонительный форпост России на южных рубежах.

- Моряки-черноморцы всегда были примером доблести и мужества, беззаветной отваги и решимости. В годы суровых военных испытаний, выпавших на долю нашей Родины, матросы, мичманы и офицеры Черноморского флота покрыли себя вечной славой, добиваясь побед над порой превосходящими силами врага. В летописи героических страниц российской истории навеки останутся имена выдающихся флотоводцев Федора Ушакова, Владимира Корнилова, Павла Нахимова, Ивана Юмашева, Филиппа Октябрьского, тысяч моряков-черноморцев, - подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Он добавил, что современный Черноморский флот с честью продолжает вековые традиции, обеспечивая защиту интересов нашей страны в Черноморском и Средиземноморском бассейнах.

- Флот остается главным работодателем и одним из ключевых налогоплательщиков региона. Одна из наших основных задач – обеспечить комфорт моряков и членов их семей. В микрорайонах компактного проживания военнослужащих активно создается вся необходимая социальная инфраструктура – новые детские сады, школы, поликлиники. Могу заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить надежный тыл наших доблестных черноморцев! - заключил глава города.