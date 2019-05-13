2019-05-13T17:06:13+03:00
Общество

В Севастополе отметили 236-летие со дня основания Черноморского Флота

На мероприятии наградили военнослужащих ЧФ, отличившихся в исполнении воинского долга
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе прошло торжественное собрание, посвященное 236-летию со дня основания Черноморского Флота.

В мероприятии в Екатерининском сквере приняли участие командующий Черноморским флотом ВМФ России вице-адмирал Александр Моисеев, исполняющий обязанности заместителя Губернатора Андрей Шишкин, представители Законодательного Собрания, военнослужащие, ветераны и духовенство.

В приветственном слове командующий Черноморским флотом Александр Моисеев пожелал всему личному составу и гражданскому персоналу флотских предприятий и организаций дальнейших успехов в труде во славу России.

- От имени военного совета флота поздравляю Вас с 236-й годовщиной со дня образования Черноморского Флота. На протяжении всей своей истории Флот неизменно играл важную роль в судьбе Российской державы, являясь надежным защитником его политических и национальных интересов в Черноморском регионе. (…) Поздравляю всех воинов черноморцев, ветеранов флота, севастопольцев и крымчан с праздником. Желаю вам доброго здоровья, успехов в службе и ратном труде на благо нашей Родины», – обратился к присутствующим Александр Моисеев.

В рамках торжественного собрания прошла церемония награждения военнослужащих ЧФ, отличившихся в исполнении воинского долга. Они были удостоены наград Российской Федерации, знаков отличия Министра обороны России и Командующего Черноморским флотом, отмечены Благодарственными письмами Губернатора города Севастополя.

От имени Губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова присутствующих приветствовал исполняющий обязанности вице-губернатора Андрей Шишкин.

- Дорогие моряки-черноморцы! Ветераны! Севастопольцы! Поздравляю вас с 236-й годовщиной со Дня основания Черноморского флота! Судьба Севастополя неразрывно связана с судьбой флота: они рождены вместе, чтобы стать главным оборонительным форпостом России на южных рубежах. (…) Могу заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить надежный тыл наших доблестных черноморцев! В это праздник, дорогие моряки-черноморцы, желаю вам крепкого флотского здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям, новых успехов и свершений на благо нашей Родины, – зачитал поздравительный адрес губернатора, Андрей Шишкин.

По окончанию торжественной части присутствующие возложили венки и цветы к памятнику основательнице Черноморского флота и города Севастополя императрице Екатерине II.

Также моряки по традиции возложили цветы к памятникам адмиралов, бюсту матроса Петра Кошки, мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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