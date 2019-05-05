2019-05-13T21:02:38+03:00
Общество

В Севастополь приехали члены 11 зарубежных ветеранских организаций

Поводом для съезда стала активизация фашистских движений в ряде бывших союзных республик
Анастасия ЖУКОВА
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В Севастополе прошла Международная конференция, посвященная 75-летию освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В ней приняли участие 11 зарубежных делегаций, а также крымские чиновники, члены молодежных и других общественных организаций.

Организатором конференции выступили члены «Содружества антифашистов Мира», созданного по инициативе Российского союза ветеранов. В эту организацию входит более 20 стран, ее соучредители - ветеранские организации Австрии, Сербии, Словении, России и Хорватии.

Поводом для съезда стала активизация фашистских движений в ряде бывших союзных республик.

- Пришедшие к власти путем вооруженного переворота на Украине заявляют о себе как оголтелые фашисты, демонстрируют почет и уважение лидерам ОУН. В странах Балтии органы власти поддерживают и организуют марши эсесовцев, устанавливают им памятники, их именами называют улицы и площади. К сожалению, в ряде стран Восточной Европы, чьи народы были освобождены от фашистской оккупации, буквально растаптывается память о погибших и победивших нацизм советских воинах, варварски разрушаются мемориалы, - посетовал в своем докладе председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» генерал армии Михаил Моисеев.

Участники конференции приняли обращение, где заявили, что все, все, кто поддерживает "неонацистские, неофашистские, радикально-религиозные, русофобские группировки, марширующих по улицам и площадям некоторых городов колонны бывших эсэсовцев в форме палачей, противопоставляют себя чаяниям большинства людей во всем мире".

Ветераны призвали призываем народы и страны Европы видеть и распознавать зарождение фашизма.

- Современный неонацизм и фашизм принимает новые формы, но суть их остается неизменной - геноцид, унижение и уничтожение целых народов, насильственное утверждение превосходства одной нации над другой, - говорится в обращении.

Участники конференции призвали всех ветеранов сплотиться в единый антифашистский фронт, чтобы противостоять разжиганию новой войны.

- Мы выступаем за спокойное добрососедское существование стран и народов, - заключили ветераны. - Не допустим повторения новых, ещё более страшных потрясений, рукотворного апокалипсиса!

ИСТОЧНИК KP.RU

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