2019-05-14T10:54:51+03:00
Общество

В Севастополе стартовал хоккейный турнир «Кубок адмирала Ушакова»

Победу в первом матче над «Черноморцем» одержала команда «Легенды хоккея» со счетом 11:6
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе стартовал второй ежегодный турнир по хоккею на «Кубок Адмирала Ушакова» в честь 236-летия Черноморского флота.

В торжественном части мероприятия приняли участие Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, командующий Черноморским флотом Александр Моисеев, Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги, Президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Мира, Европы, СССР Алексей Касатонов, звезды российского хоккея.

Открытие ежегодного турнира по хоккею состоялось на ледовой арене филиала Нахимовского военного морского училища. На лед вышли командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев, прославленные хоккеисты Алексей Касатонов и Александр Могильный, известный джазовый музыкант Игорь Бутман.

- Поздравляю всех со спортивным праздником и моряков Черноморцев с 236-летием со дня создания Черноморского флота. Сыграть в Гала-матче прибыли легенды советского и российского хоккея, звезды мирового уровня, – сказал Александр Моисеев.

Победу в матче со счетом 11:6 одержала команда «Легенды хоккея»: 3 шайбы в ворота «Черноморца» забросил вице-адмирал Александр Моисеев. После матча вице-адмирал Александр Моисеев передал новому командующему ЧФ вице-адмиралу Игорю Осипову символический хоккейный свитер сборной команды флота «Черноморец».

С 22 по 28 мая в Санкт-Петербурге «Черноморец» будет принимать участие в Чемпионате вооруженных сил РФ по хоккею. В соревнованиях примут участие более 12 команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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