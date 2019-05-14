Этим летом в лагерях Севастополя отдохнет рекордное количество детей

Этим летом в детских оздоровительных лагерях Севастополя за счет бюджета города отдохнет рекордное число детей — 5200, рассказал и.о. заместителя губернатора города Иван Кусов.

- Ранее такое количество детей за счет бюджета города, еще никогда не отдыхало. В 2017 году в лагерях отдохнуло 4450 детей, в 2019 планируется – 5200. По сравнению с прошлым годом – это рекордное число и в последующем эта цифра будет увеличиваться, – уточнил Иван Кусов.

Такого результата удалось добить благодаря тому, что детские оздоровительные лагеря в Севастополе существенно модернизируются.

- Впервые за многие годы уделяется столь пристальное внимание детским лагерям. Проводятся масштабные работы, к примеру, в лагере «Горный» завершен монтаж системы водоснабжения, заменены электрические сети, построен скалодром, приведены в порядок спортивные площадки, заканчивается строительство медкорпуса. Большое внимание в детских лагерях уделяется безопасности, – сообщил директор региональный детский центр «Планета детства» Алексей Сидоренко.

Кроме того, за последние два года в лагерях «Горный» и «Ласпи» удалось в два раза увеличить количество мест - с 380 до 720 мест.

- Также проводится обследование зданий и объектов неработающих лагерей «Омега» и «Алсу» для дальнейшего проектирования реконструкции, модернизации и строительства объектов на территории этих лагерей. Согласно перечню поручений по итогам совещания с Губернатором Севастополя определена предельная стоимость проектирования лагерей «Омега» и «Алсу», этапы строительства по «Омеге», предусмотрено строительство палаточного лагеря в «Алсу», – заключил директор Департамента образования Игорь Белозеров.