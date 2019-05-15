2019-05-15T14:43:54+03:00
Общество

Губернатор Севастополя лично контролирует проблемные объекты по ремонту дорог

Дмитрий Овсянников заслушал доклады подчиненных о положении дел на улицах Симонок, Керченской и Камышовом шоссе
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заслушал доклады ответственных за дорожную инфраструктуру лиц в правительстве о ходе капитального ремонта дорог и проблемных объектах.

Так, вице-губернатор Владимир Базаров отметил, что на одной из наиболее проблемных улиц в городе — улице Симонок — уже запущено движение транспорта и заканчивают укладку тротуара.

- Говоря о ремонте Камышового шоссе, хочу напомнить, что в ходе проведения работы была выявлена необходимость большой выемки почв, проведения реконструкции моста и переноса сетей, что изначально не было предусмотрено проектом. Сейчас все эти работы перепроектированы и заходят в Главгосэкспертизу, - рассказал Владимир Базаров.

Он добавил, что основные причины затягивания ремонта дорог в Севастополе - нехватка квалифицированных подрядчиков и отсутствие единой схемы размещения сетей коммуникаций, что приводит к переработке изначальных проектов с учетом необходимости выноса сетей.

В свою очередь директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов пояснил, что работы по капитальному ремонту улицы Керченской затягиваются из-за непредусмотренного в проекте, но необходимого ремонта подпорной стены.

- В текущем году уже завершен ремонт 14 дорог, а предстоит выполнить ремонт еще 79. Они все законтрактованы. В ближайшее время начнется капитальный ремонт улицы Громова на Северной стороне и улицы Советской в центре города, - заключил директор Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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