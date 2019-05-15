2019-05-15T14:43:54+03:00
Общество

В пригороде Севастополя появятся «медицинские» дорожные указатели

А ФАПы и сельские амбулатории можно будет найти на Яндекс-картах
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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На дорогах в отдаленных районах Севастополя в этом году появятся новые дорожные указатели ближайших медицинских объектов.

- Сегодня в отдалённых районах Севастополя расположены 20 объектов здравоохранения – фельдшерско-акушерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий. На трассах, проходящих через населенные пункты, нет дорожных указателей, по которым водители могли бы сориентироваться и проехать к медицинскому пункту. Более того, даже местные жители не всегда могут подсказать путь, - отметил первый заместитель директора Департамента здравоохранения Владислав Нусинов.

И.о. заместителя губернатора Иван Кусов поручил организовать размещение таких указателей. Также планируется организовать системы навигации непосредственно в селах и посёлках.

Кроме того, «Медицинский информационно-аналитический центр» обеспечит нанесение фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий на Яндекс-картах, чтобы водителям было выстраивать маршруты к объектам здравоохранения.

Жители отдаленных районов Севастополя сегодня могут получить медицинскую помощь не только в больницах города, но и в своих населенных пунктах.

Например, в ФАПах предоставляют доврачебную помощь, в том числе акушерско-гинекологическую. Здесь же можно пройти диспансеризацию или поставить прививку.

Кроме того, с начала мая во всех фельдшерско-акушерских пунктах организована выдача льготных лекарственных препаратов.

В сельских амбулаториях оказывают медицинскую помощь по профилям терапия, педиатрия, стоматология, хирургия - здесь же работают лаборатории и физиотерапевтические кабинеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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