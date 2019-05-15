Правительство Севастополя подпишет соглашение с «Ростехом» по ряду цифровых проектов

Правительство Севастополя и госкорпорация «Ростех» планируют подписать рамочное соглашение о сотрудничестве по проектам «Умный город», АПК «Безопасный город», а также в части информатизации здравоохранения, безопасности в образовательных учреждениях и ремонта сетей наружного освещения.

Стороны намерены подписать соответствующий документ в ходе Международного экономического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня, заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

- Я рассчитываю, что на Петербургском форуме будет подписано рамочное соглашение с корпорацией «Ростех», которое станет дополнительным импульсом развития для города. Кроме того, до 1 июля планируется разработать и подписать «дорожные карты» по всем совместным проектам, – анонсировал Дмитрий Овсянников.

«Ростех» начнет реализацию проектов уже во второй половине текущего года.

Кроме того, сотрудничество правительства Севастополя с госкорпорацией позволит форсировать процесс реконструкции и строительства сетей наружного освещения на всей территории города.

- Госкорпорация «Ростех» является надежным поставщиком услуг в регион. Компания участвовала в информатизации системы здравоохранения в 35 субъектах, мы являемся активным участником национального проекта, – отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации Сергей Сахненко.

Напомним, «Ростех» готова реализовывать масштабные проекты в Севастополе, несмотря на западные санкции.