2019-05-16T18:20:31+03:00
Общество

В Севастополе запустили систему экстренных вызовов «112»

К системе подключены скорая помощь, полиция, пожарная и газовая службы
Степан ОСТИНОВ
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Город вошел в первую двадцатку российских регионов, которые успешно внедрили эту систему.Город вошел в первую двадцатку российских регионов, которые успешно внедрили эту систему.
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Севастополь в полном объеме перешел на систему экстренных вызовов «112».

Город вошел в первую двадцатку российских регионов, которые успешно внедрили эту систему.

- Севастополь находится в двадцатке субъектов, в полном объеме обеспечивших прием экстренных вызовов от жителей: будь то скорая помощь, пожарная служба, газовая или полиция. Мало принять звонок – важно обеспечить его своевременную доставку службам и чтобы с момента получения сигнала помощь пришла как можно быстрее. Все это было отлажено в течение 2018 года, – заявил губернатор Дмитрий Овсянников в ходе запуска системы в промышленную эксплуатацию.

За время ее работы в тестовом режиме отремонтировано и оборудовано помещение для диспетчерской службы на проспекте Генерала Острякова, модернизированы сети связи «Севтелеком», приобретены передовые программно-аппаратные комплексы системы «112».

- Запуск системы «112» – это этап развития нашей службы безопасности в городе, следующим этапом будет создание Центра обработки данных, развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». У нас есть ясное представление, как обеспечить безопасность жителей в разных сферах с использованием информационных технологий и взаимодействия всех служб, – заключил Губернатор.

Напомним, к системе «112» подключены службы пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, медицины катастроф и скорой помощи, МВД, аварийная служба газовой сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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