Евпаторийский детский клинический санаторий: Лечить, учить, развивать и развлекать

Прославленный Евпаторийский военный детский клинический санаторий им. Е.П. Глинки уже почти 100 лет успешно занимается комплексной реабилитацией и лечением пациентов со всего СНГ и зарубежья.

Санаторий специализируется на заболеваниях центральной и периферической нервной системы, врожденных и приобретенных болезнях опорнодвигательного аппарата, кожных и респираторных аллергозах.

Территория санатория это уникальный реликтовый парк площадью в 14 га, а огороженный песчаный пляж идеально подходит для маленьких пациентов.

Круглый год здравница проводит лечение пациентов разных возрастов, но основной контингент это дети от 2 до 18 лет и детиинвалиды с родителями.

В Евпаторийском военном клиническом санатории доступна реабилитация всех этапов, в том числе ранняя, которую проводит мультидисциплинарная бригада с участием оперирующего хирурга, психолога, психотерапевта, врача ЛФК, физиотерапевта, а при необходимости логопеда, дефектолога, психиатра. Здесь есть все условия для долгосрочного оздоровления и реабилитации детей: опытные специалисты подберут индивидуальную реабилитационную программу для каждого ребенка. В программу медицинской реабилитации включено комплексное высокотехнологичное аппаратное лечение в сочетании с природными методами (грязелечение, гидролечение, бальнеолечение).

В период длительной реабилитации ребенку важно не отстать от школьной программы. В санатории с 1934 года действует лицензированная общеобразовательная школа для учеников 111 классов.

Фото: Евпаторийский военный детский клинический санаторий им. Е.П. Глинки

Педагоги помимо уроков проводят с детьми коррекционную работу, индивидуальные и групповые занятия по социальнобытовой реабилитации, сюжетноролевые игры.

В детских кружках малыши обучаются вокалу, рисованию, плетут бисером, делают поделки из дерева все это развивает моторику, бытовые навыки. Для расширения кругозора детей также организовывают экскурсии по Евпатории.

Ну и заскучать в здравнице маленьким пациентам и их родителям точно не удастся: каждый день здесь проводят конкурсы, игровые программы, выставки, концерты, спортивные соревнования и другие культурноразвлекательные мероприятия.

В собственном кинозале дети могут посмотреть любимые мультики, детские фильмы. Здесь же проходят и вечера караоке!

В этом году ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий им. Е.П. Глинки» представлен в народном медицинском конкурсе «Комсомольской правды-Крым» «Клиника года-2019» сразу в двух номинациях: «За вклад в охрану детского здоровья» и «Лучший оздоровительный комплекс».

Ознакомиться с правилами конкурса и проголосовать за медучреждение может каждый желающий на сайте «КП-Крым», перейдя по ссылке:

https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/crimea_klinikagoda2019

Контакты санатория:

г. Евпатория, ул. Дувановская, 21.

Тел. (36569) 2-80-35,3-05-65

Время работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Суббота, воскресенье - выходной.

Internet: www.lekardeti.ru

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