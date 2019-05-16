«Гемотест» развивает проект «Второе мнение в онкологии»

Федеральная медицинская лаборатория «Гемотест» ежедневно выполняет десятки тысяч медицинских анализов для пациентов со всей России от клинического анализа крови до выявления генетических патологий. Все исследования проводятся на собственной технологической базе, включающей 5 многопрофильных лабораторий.

Однако лабораторная диагностика не единственное направление деятельности компании. В 2017 году «Лаборатория Гемотест» создала Независимый Экспертный Совет «Второе мнение», который объединил более 35 ведущих специалистов национальных медицинских исследовательских центров. Цель создания данной структуры оказание качественной диагностической помощи пациентам с различными опухолевыми заболеваниями. В «Лаборатории Гемотест» проводится пересмотр гистологических и цитологических препаратов, даже полученных в других медицинских учреждениях. Это дает возможность пациенту получить второе мнение эксперта, который может безальтернативно поставить точный качественный диагноз, и возможно, даже опровергнуть результаты предыдущего исследования.

Фото: Федеральная медицинская лаборатория «Гемотест»

22 апреля 2019 года «Лаборатория Гемотест» при поддержке Медицинского сообщества России и «Международного союза пациентов» провела Первый Всероссийский форум врачей «Онкологическая экспертиза», который собрал в Москве более трехсот участников специалистовклиницистов и врачейпатоморфологов.

В рамках Форума эксперты «Лаборатории Гемотест» и научноисследовательских центров представили новейшие мировые технологии в области лабораторной диагностики для врачей и пациентов, позволяющие качественно повысить эффективность обнаружения онкологических заболеваний. Сегодня более 3,5 миллионов жителей России находятся на учете в онкодиспансерах. Именно поэтому во главу угла дискуссии Форума была поставлена диагностика.

В рамках форума ведущие практикующие врачиклиницисты провели круглый стол для пациентов с онлайнтрансляцией, который привлек более 1 500 пользователей со всей России.

В Крыму медицинская лаборатория «Гемотест» имеет собственный медицинский центр и самую развитую сеть из 40 отделений в городах и населенных пунктах полуострова. Компания уделяет большое внимание социальным аспектам: например, в Симферополе «Гемотест» осуществляет бесплатный выезд медсестры.

Контакты:

Симферополь, ул. Киевская, 21.

Тел: 8 (800) 550-13-13

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