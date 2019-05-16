2019-05-16T18:20:31+03:00
Общество

Севастопольский детсад №26 получит новые детские площадки и песочницу

Дмитрий Овсянников поручил изыскать средства на благоустройство территории дошкольного учреждения
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников посетил детский сад №26 и поручил выделить дополнительные средства на установку детских площадок и песочниц.

Кроме того, градоначальник дал распоряжение подготовить сметную документацию для проведения комплексного благоустройства территории дошкольного учреждения в 2020 году.

- Если состояние помещений дошкольного учреждения в целом на уровне других детсадов города, то территория, конечно, нуждается в благоустройстве. Договорились с заведующей о том, что будет подготовлена вся сметная документация для благоустройства территории, и мы выделим дополнительные средства на обустройство детских площадок, навесов и песочниц, – уточнил Дмитрий Овсянников.

Напомним, вчера в ходе приема граждан к губернатору обратилась жительница микрорайона Мекензиевы Горы Наталья Мехедова, сообщив о плачевном состоянии территории детского сада №26. В виду того, что детский сад был переоборудован из здания бывшей воинской части, здесь отсутствует детская площадка и песочницы, асфальтовое покрытие, а ограда территории пришли в негодность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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