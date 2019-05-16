Рыболовецкие предприятия Севастополя получат 33 миллиона господдержки

Рыбодобывающие предприятия Севастополя в текущем году получат 33 млн рублей господдержки. Большая часть средств направят на возмещение затрат по развитию промышленного рыболовства - в частности, на ремонт рыболовецких судов, рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

- Наши рыбаки стабильно обеспечивают вылов и добычу водных биоресурсов. В прошлом году рыболовецкими предприятиями региона было добыто 25 тыс. тонн рыбы, в этом году уже добыто порядка 11 тыс. тонн, – уточнил Дмитрий Овсянников.

С 2017 года правительство Севастополя регулярно субсидирует предприятия рыболовецкой отрасли, ежегодно направляя на эти цели порядка 30-40 млн рублей.

Так, господдержку в этом году получит компания «Голден Фиш» - лидером отрасли региона, которая добывает 40% всей местной продукции.

- Мы обсудили с собственником, что приобретение нового судна, которое обойдется в 1 млрд рублей, в реалиях современного рынка, никогда не окупится, учитывая, что средняя цена 1 кг. мороженой рыбы составляет 39 рублей. Соответственно поддержка в виде подготовки судна, приобретения необходимого оборудования является весьма полезной для рыбодобывающих компаний, – подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Директор «Голден Фиш» Григорий Телебей поблагодарил правительство Севастополя за государственную поддержку, которая позволяет ремонтировать суда и приобретать необходимую оснастку.

Предприятие «Голден Фиш» за последние несколько лет получило государственную поддержку в объеме почти 24 млн рублей. Субсидия позволила компании модернизировать и провести доковые ремонты судов, сохранить рабочий коллектив.

Компания «Голден Фиш» была основана в 1999 году и является одной из крупнейших рыбопромысловых компаний региона, владея четырьмя рыболовецкими судами - «Конструктор Байбаков», «Комета Галлея», «Квант» и «Руза». В прошлом году компания добыла почти 9 тыс. тонн рыбы, в текущем году планируется добыть 11 тыс. тонн рыбы. Предприятие поставляет на рынок мороженую рыбу: хамсу, кильку, ставриду, тюльку, смариду, луфаря, атерину, камбалу.