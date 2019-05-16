В Севастополе проверили готовность пляжей к купальному сезону

В Севастополе власти проверили готовность к курортному сезону пляжей «Солнечный», «Песочный», «Учкуевка» и «Любимовка».

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, специалисты ведомства в первую очередь обращают внимание на санитарное состояние и благоустройство пляжей, доступность для маломобильных групп населения, комфортного отдыха гостей и жителей города.

- Особо выделяем территории для детского отдыха. Проверяем комплексное развитие инфраструктуры, наличие душевых, уборных, раздевалок. Согласно установленным требованиям, пляжи должны быть оборудованы спасательными станциями, шезлонгами, зонтами и навесами. В целом на сегодняшний день операторы пляжей выполняют все эти работы. К первому июня все пляжи должны быть готовы на 100%. По выявленным сегодня нарушениям операторы получат соответствующее предписание, – сказал Евгений Горлов.

В частности, на пляже «Учкуевка» идет демонтаж незаконно установленных торговых объектов, стационарные объекты приводят к единому архитектурному стилю, а водолазы обследуют и чистят морское дно.

- На всех пляжах должны быть установлены спасательные вышки с необходимым оборудованием для оказания помощи на воде, выставляются границы заплыва зоны купания, определяется детская купальная зона с глубиной до одного метра. Кроме того, проводится водолазное обследование морского дна, спасатели проходят специальное обучение. При выполнении всех этих требований пляж получает допуск к эксплуатации. На сегодняшний день операторы пляжей проводят все эти работы, – отметил старший государственный инспектор по маломерным судам Дмитрий Зубарев.

Напомним, что период купального сезона в Севастополе устанавливается с 1 июня по 15 сентября. На сегодняшний день установлены 36 мест массового отдыха на водных объектах.