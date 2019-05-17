«Чего вам тут надо? Приходите в июле!»: Крым не спешит встречать майских туристов

- Мы работаем над расширением курортного сезона! - в один голос твердят крымские чиновники, когда речь заходит о развитии туризма.

Профильное ведомство - Минкурорта РК - бодро рапортует: в этом году на майские праздники полуостров принял аж 302 тысячи отдыхающих - на 40% больше, чем в прошлом!

И что же они увидели в Крыму? И вернутся ли они снова? Готовность курортной сферы полуострова в мае проверила «Комсомолка».

СЕГОДНЯ ЗАКРЫТЫ

- Ну что, пошли на море? - спрашивает подруга, которая приехала ко мне в Симферополь с материковой России.

Ближайшее к крымской столице море - в 42 километрах, в поселке Николаевка. Едем.

Кажется, туристам в мае здесь не слишком рады: большинство магазинов и заведений - типичные летние забегаловки с надписями «пицца, шаурма, лимонад» - встречают нас закрытыми жалюзи. На полуостров пришла долгожданная жара, хочется пить, а минералки купить - негде!

В Николаевке закрыто все. Не купить ни лимонад, ни шашлыкФото: Надежда ДАЦЮК

Дергаю дверь с надписью «Домашняя столовая. Часы работы 8.00-21.00». Увы, закрыто наглухо. Жаль. Рядом - еще одно заведение общепита, с виду приличное и даже дверь открыта! Заходим, там кипит работа: столики красят, летнюю площадку очищают от мусора. Все канализационные люки на дороге рядом открыты, оттуда несет «благовониями».

- Прочищаем, - говорят рабочие, недоуменно глядя на меня. - Чего вам тут надо? Вы летом к нам заходите, вот тогда все будет готово.

- А когда лето-то? - пристаю ко всем, кто обеспечивает отдых туристов.

- Ммммм. В июле, - отвечают после секундного замешательства.

"Приходите в июле! Закрыто!"Фото: Надежда ДАЦЮК

Пытаю счастья в заведении по соседству. Двери открыты настежь. Но не для любопытных туристов вроде меня.

- К вам можно? - спрашиваю.

- А вам чего? - нервно спрашивает женщина, явно недовольная моим вниманием.

- Можно у вас воды купить или лимонада холодного?

- У нас сегодня день санитарной обработки, так что сегодня закрыты. А так работаем весь год, вы не подумайте, - отвечает она, а за спиной кипит работа: трое человек красят забор, двое носят стулья.

Купить воду удается только в торговой точке за 100 метров от моря. Говорят, отдыхающих пока мало, только «первая партия» заселилась в один крупный отель на набережной.

Отдых в мае хорош тем, что пляжи чистые, под ногами только галька, а не крышки от пива и сигаретные бычки. Тот, кто любит дикий отдых и особо не притязателен к благам цивилизации и сервису, «велкам», как говорится. Главное - не расстилайте карематы близко к глинистому склону. В некоторых местах есть угроза обвала.

Часть пляжей в Николаевке - под угрозой обвалаФото: Анастасия ЖУКОВА

Да, туристов на берегу немного, но некоторые уже открыли купальный сезон.

- Вода для меня пока холодная, но дети с удовольствием купаются, - рассказывает отдыхающая из Подмосковья Ольга, приехавшая в Крым по бесплатной путевке, выданной на работе. - В прошлом году отдыхали в Геленджике, но и тут не хуже.

Большинство местных отелей еще закрыты. Но и те, которые работают, не заполнены.

- Сейчас еще не особо много людей сезона. В одном моем отеле на берегу из 300 мест занято только 100, - рассказал владелец Иосиф Файнгольд. - Второй сейчас только заканчиваем облагораживать. В сезон с человека будем брать 1300 рублей.

ПОПОВКА В ГЛУБОКОЙ СПЯЧКЕ

Прибрежный поселок Поповка под Евпаторией раньше собирал десятки тысяч туристов на креативный молодежный фестиваль «KaZантип», но его больше не проводят, и вместо любителей клубной музыки с желтыми чемоданчиками в Поповку приезжают семьи с детьми. Мам и малышей привлекает мелководье и широкие песчаные пляжи поселка.

Поповка - популярное место отдыха для семей с детьми.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Хоть на календаре середина мая, поселок еще в глубокой спячке. Брожу в поисках жилья для родни, которая приедет с материка. Заблудиться в крошечной Поповке оказалось возможно: практически нет табличек с названиями улиц и номерами домов.

Нет и привычных для курортов вывесок «Сдам жилье». Наугад звоню в первый приглянувшийся дом.

- Снять комнату? - испуганно вопрошает выглянувшая женщина. - Ой, да у нас только ремонт начался: красим, мажем, моем. А, вы с 3 июня будете заселяться! К этому времени все завершим.

И показывает апартаменты бюджетного класса.

Работает всего один магазин.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В самом начале июня за 1000 рублей в сутки можно поселиться в комнатушке площадью квадратов 10. К темной клетушке с маленьким окном под потолком, прилагается санузел: унитаз, раковина и душевая кабинка. Ни холодильника, ни плитки, ни посуды.

- Столовых у нас много, можно поесть вкусно и недорого, - объясняет владелица отеля и, понизив голос, добавляет: - Но заработают они, когда туристы начнут массово приезжать, не раньше 15 июня.

А закроются заведения общепита, как выяснилось, к середине августа: отдыхающие разъезжаются. Хотя вообще-то впереди бархатный сезон.

Когда-то здесь проходил международный фестиваль "КаZантип". От него остались только эти конструкцииФото: Анастасия ЖУКОВА

Местные рестораторы, видимо, спустя пять лет российского Крыма продолжают ориентироваться на небогатых украинских туристов, которые раньше здесь отдыхали. Люди приезжали на поездах со своей «картоплей», готовили сами и по кафешкам почти не ходили. Туристы с материковой России, которые преодолели многие километры по воздуху, чтобы попасть в Крым, ни картошку, ни сало с собой в багаже не везут, а ждут номера с завтраком.

Нахожу сайт с объявлениями о сдаче жилья в Поповке, начинаю звонить всем подряд. В большинстве гостевых домов просто не берут трубку. Пытаюсь достучаться через мессенджеры. Тишина. Ответили лишь с одного номера и то - спустя несколько часов.

Сначала поинтересовались, когда заезд и сколько человек заселяется, а потом уведомили: «Завтра ответим». Сервис, однако. И «завтра», кстати, не ответили.

«Крупные средства размещения были загружены на 80-100%», - заявили в минкурортов по итогам майских праздников. Ну, конечно! Потому что только те немногие «крупные средства» и работали! Остальное, как видим, закрыто.

На фельдшерском пункте возле пляжа - замок.Магазины не работают, на всю Поповку - один продуктовый доступен, но он не радует ни ассортиментом, ни ценами.

Из положительного: пляж в Поповке, что и говорить, шикарен, но это заслуга природы, а не людей.

Пляжем в поселке еще никто и не занималсяФото: Галина КОВАЛЕНКО

МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ С ВОДОРОСЛЯМИ

Все ясно, курортные поселки Крыма не желают принимать ранних майских туристов. А что в городах? Евпатория встречает в мае вполне приличной картиной. В детской здравнице все цветет, гости восхищенно рассматривают старый город, катаются на знаменитых трамвайчиках.

Немного печалит закрытая набережная имени Терешковой, но реконструкция идет давно, и работы, надо отдать честь, проводят аккуратно: строительный мусор не валяется, забор не перегородил пешеходную зону.

Одна из достопримечательностей города - трамвайчикиФото: Александра КОРШУНОВА

Поющий фонтан в сквере имени Ленина пока не работает, его включат летом. Зато цветы благоухают! Туристам предлагают самокаты и велосипеды в аренду, чтобы прокатиться вдоль набережной, заманивают в заведения ароматным кофе и чебуреками. Отдыхающие с удовольствием заманиваются.

В центре Евпатории гуляют туристы и фотографируются на фоне достопримечательностейФото: Александра КОРШУНОВА

Только у моря пусто, водичка еще прохладная.

Красотой туристов манит старинная часть городаФото: Александра КОРШУНОВА

Правда, в ухоженной Евпатории не без ложки дегтя: чудесные широкие пляжи, расположенные вдоль Симферопольского шоссе на въезде в город, встречают гостей… кучами мусорных пакетов, которые доверху набиты водорослями. Они валяются по всей береговой линии, и «ранние» туристы вынуждены загорать рядом с этой «красотой».

Ранних купальщиков встречают мешки с водорослями во всей береговой линииФото: Анастасия ЖУКОВА

Шика добавляют ржавые металлические конструкции, которые пока никто не думает красить, и стройматериалы поодаль - тут только начали монтировать пляжное кафе. Хотя согласно распоряжению Совета министров Крыма, на пляжах все должно было быть уже построено, окрашено и установлено до 1 мая.

Покрасить конструкции нужно было до 1 мая. Но уж лето на носу, а воз и ныне тамФото: Анастасия ЖУКОВА

К 1 июня арендаторы пляжных карт уже должны быть в полной боевой готовности: организовать дежурства спасателей, получить заключение СЭС, паспорт и акт технического освидетельствования пляжа, разместить полный комплекс инвентаря.

Только тогда, 1 июня, купальный - а вместе с ним, по сути, и курортный - сезон считается открытым. Хотя и среди гостей, и среди местных и в мае есть желающие полежать на пляже и окунуться в море.

К слову, в Минкурортов считают, что 12% пляжей Крыма (30 - в Алуште и 27 - в Судаке, Феодосии, Евпатории и Бахчисарайском районе) не успеют получить нужные бумаги к лету.

ПРИБРЕЖНОЕ ШАЛМАНСТВО

Приезжаю в Алушту - один из самых популярных курортов полуострове. Горы, море - эх, сейчас как отдохнем!

- В-ж-ж-ж! Гр-р-р-р!

Жуткий звук раздается из-за высокого металлического забора, который «приветствует» меня прямо перед выходом на набережную. Раньше на этом месте был недостроенный фонтан, теперь - возвышается разноцветное колесо обозрения. В целом, ничего против не имею, но нельзя было установить его до майских праздников, чтобы не портить людям отдых?

- Как обычно в канун сезона все красится, сверлится, прибивается, сверлится... - сетует жительница Симферополя Валентина, которая решила на денек приехать в Алушту. - Порадовали урны через каждые несколько метров и куча новеньких либо покрашенных скамеек. Но это колесо… Доминанта всей набережной....

В мае Алушта уже принимает туристов полным ходом. Вон московские пенсионерки на лавочках греются на солнце, в паре метров смеются и делают селфи отдыхающие из Китая, а на пляже строят оборонительные укрепления из гальки бабушка с внуком, прилетевшие с Урала.

Людей на пляже в Алуште немало, хоть и водичка холоднаяФото: Анастасия ЖУКОВА

Идиллическую картину портит печальный внешний вид многих кафе и торговых точек. Когда их строили, об эстетике не думали вообще. Кроме как «шалманами» не назовешь! Ни стиля, ни вкуса, лишь бы поменьше потратить и побольше заработать. Нахожу уютный ресторанчик, сажусь на летней площадке и заказываю пасту. Но расслабиться и поесть в удовольствие не удается. Снова слышу:

- Вж-ж-ж! Пф-ф-ф-ф! - это рядом строят летнюю площадку для другого кафе.

Ладно, хватит есть, айда слушать шум волн! Иду к главному городскому пляжу. Пешеходная дорожка проходит по краю небольшого местного парка. И от моря меня отделяет ряд кафешек, установленных на подпорной стене.

Часть окон заколочена доскамиФото: Анастасия ЖУКОВА

Вместо морской свежести я чувствую запах шашлыков и чебуреков. Вы не подумайте, я люблю шашлыки, но от прогулки по набережной ожидаешь другого. Хочется любоваться горами и бескрайней водной гладью, а не спинами других отдыхающих.

- Девушка, заказывать будете? - отвлекает меня от грустных мыслей тучная женщина в поварском колпаке.

- Нет уж, - шарахаюсь от нее и убегаю к ротонде на набережной - главной смотровой площадке Алушты, ставшей символом города.

Разномастные кафе, закрывающие море гуляющим в парке туристам, оттуда прекрасно видны. Половина заведений закрыты. Любуйтесь, товарищи, заколоченными окнами и обшарпанными стенами забегаловок, а рядом на пляже - печального вида водная горка и забытый Богом и людьми бассейн.

Архитектурной концепцией тут и не пахнетФото: Анастасия ЖУКОВА

Такой пейзаж предлагает отдыхающим Алушта уже много лет, ничего не меняется - впрочем, как и в целом по Крыму.

Хотя нет, к сезону-2019 появилось колесо обозрения.

ЦИФРА

Пока к лету готовы только 11% пляжей. Всего в Крыму откроют 460 пляжных карт.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ: «СМОТРЕТЬ СТЫДНО»

А это ежегодные выступления главы региона о готовности пляжей к сезону. Воз и ныне там. Уже почти пять лет «стыдно», но мало что меняется.

2015

«УБОЖЕСТВО ПРОСТО»

Про пляжи Алушты: «Убожество просто, страшное дело!» Глава республики призвал муниципальные власти привести пляжные территории «в божеский вид», чтобы «курортник приезжал - и у него глаз радовался».

2016 год

«ГАДЮШНИК ПРОСТО КАКОЙ-ТО»

«На ЮБК - мусор в парке, не убрано, фотографии показывают - все урны переполнены, гадюшник просто такой, что смотреть стыдно».

2017

«ИНФРАСТРУКТУРА ОТСУТСТВУЕТ КАК КЛАСС»

«Вчера осмотрели 15 км пляжей Алуштинского региона: в селах Приветное, Рыбачье, Солнечногорское и Малореченское. Ситуация аховая. Если пляжная территория сел находится в допустимом состоянии, то проблема с очистными сооружениями и вывозом отходов жизнедеятельности стоит крайне остро. Инфраструктура отсутствует как класс».

2018

«ЖАЛОБЫ НА ГРЯЗНЫЕ ПЛЯЖИ»

«С июля поеду по курортным зонам Крыма, чтобы лично проверить качество и состояние пляжных территорий и не только. Сейчас этой работой занимаются муниципальные власти, которые создали специальные комиссии. В свою очередь министерство курортов Крыма докладывает мне о проделанной работе, присылая фотоотчёты. Конечно, ситуация не идеальная. Вопросов хватает и есть жалобы на грязные пляжи. В любом случае, как отмечает Роспотребнадзор в этом году подготовка курортной инфраструктуры выше, чем в прошлом году, но еще не все вопросы решены»

2019

«СЛЕПОТА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ»

«Будет зона ответственности каждого должностного лица, как он следит за ситуацией и смотрит за порядком на пляжах. Критерий оценки будет простой - по результативности. Вообще не буду разбираться в причинах. Если стоят водные мотоциклы, «бананы» без документов, ответственному за пляж - сразу наказание. После второго выговора будет увольнение. Разбираться в причинах не буду, потому что причины простые - это «слепота», неожиданно нападающая на должностных лиц»,