Депздрав Севастополя: Онкобольная Красулина получила медицинскую помощь в полном объеме

Жительница Севастополя Елена Красулина, которая летом прошлого года скончалась от онкологического заболевания, получила необходимую медицинскую помощь во всех государственных медучреждениях.

Как сообщает департамент здравоохранения Севастополя, Елене Красулиной оказывали медицинскую помощь в Севастопольском городском онкологический диспансере имени А.А.Задорожного», ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко», ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт им. П.А. Герцена, Региональном сосудистом центре ГБУЗС «Городская больница №1 имени Н.И. Пирогова» и поликлинике по месту жительства.

При этом в каждом из учреждений медицинские услуги пациентке предоставлялись «в полном объеме в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи в рамках действующего законодательства».

- В процессе оказания медицинской помощи пациентку сопровождала страховая медицинская компания, проводя экспертизу качества оказания медицинской помощи. Экспертами в ходе проведения проверки было определено, что нарушений, которые могли повлиять на исход заболевания пациентки, выявлено не было, - заключили в департаменте здравоохранения Севастополя.

Напомним, накануне на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали об онкобольной жительнице Севастополя Елене Красулиной, которой, как было сказано, отказали в химиотерапии в Севастополе после операции в Москве. Как сообщила одна из участниц форума, пациентка впоследствии скончалась дома.