2019-05-18T16:00:56+03:00
Общество

Депздрав Севастополя: Онкобольная Красулина получила медицинскую помощь в полном объеме

Процесс лечения сопровождала страховая компания, которая не выявила нарушений, уверяют в ведомстве
Степан ОСТИНОВ
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О ситуации с Еленой Красулиной рассказали на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи президенту Владимиру Путину.О ситуации с Еленой Красулиной рассказали на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи президенту Владимиру Путину.Фото: "КП" Архив
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Жительница Севастополя Елена Красулина, которая летом прошлого года скончалась от онкологического заболевания, получила необходимую медицинскую помощь во всех государственных медучреждениях.

Как сообщает департамент здравоохранения Севастополя, Елене Красулиной оказывали медицинскую помощь в Севастопольском городском онкологический диспансере имени А.А.Задорожного», ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко», ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт им. П.А. Герцена, Региональном сосудистом центре ГБУЗС «Городская больница №1 имени Н.И. Пирогова» и поликлинике по месту жительства.

При этом в каждом из учреждений медицинские услуги пациентке предоставлялись «в полном объеме в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи в рамках действующего законодательства».

- В процессе оказания медицинской помощи пациентку сопровождала страховая медицинская компания, проводя экспертизу качества оказания медицинской помощи. Экспертами в ходе проведения проверки было определено, что нарушений, которые могли повлиять на исход заболевания пациентки, выявлено не было, - заключили в департаменте здравоохранения Севастополя.

Напомним, накануне на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали об онкобольной жительнице Севастополя Елене Красулиной, которой, как было сказано, отказали в химиотерапии в Севастополе после операции в Москве. Как сообщила одна из участниц форума, пациентка впоследствии скончалась дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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