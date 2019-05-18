Сбежавших от националистов в Крым мать и дочь хотят депортировать назад в Украину

Из Крыма обратно в Украину хотят депортировать Наталью Кудуеву и ее дочь Настю, которые несколько лет назад вынуждены были уехать из Киева — там их окрестили врагами за ношение георгиевской ленты.

Напомним, 9 мая 2016 года Наталья шла в «Бессмертном полку» в Киеве с георгиевской лентой на груди, а 10-летняя Настя в солдатской пилотке. На глазах сотен людей, полицейских и росгвардейцев на женщину набросился украинский националист Виталий Регор и избил ее. Лишь участники «Бессмертного полка» встали на защиту женщины и ребенка.

Тогда фотографии нападения и плачущей Насти разлетелись в соцсетях и СМИ. Семью причисли к врагам Украины и стали травить — мать с дочерью вынуждены были бежать в Крым, опасаясь за свою жизнь.

Наталья и Настя прописалась в деревне, но там работы не найти, поэтому семья переехала в Ялту. Сейчас они живут в маленькой арендованной квартире практически без удобств, сводя концы с концами. Но и на этом испытания не закончились — теперь их хотят лишить крымской прописки.

- Приходил участковый (на место прописки. - ред.) и сказал, что, поскольку мы прописаны там, но фактически не живем, то через суд нас будут выписывать, - рассказала Наталья программе «Вести Крым».

У Натальи и ее дочери есть вид на жительство в России — они собираются получить справку носителя русского языка, а затем и гражданство, но без прописки это невозможно.

Теперь над семьей повисла реальная угроза депортации в Украину, что равноценно смерти, говорит Наталья.

- Там нет жизни ни Насте, ни мне. Работу не найти, жить негде, учиться Настя тоже в школу не пойдет, - сокрушается Наталья.