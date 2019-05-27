2019-05-27T18:14:57+03:00
Происшествия

В Симферопольском районе студент колледжа насмерть забил 43-летнего мужчину

Третьекурснику "светит" тюрьма
Анастасия ЖУКОВА
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Студент третьего курса Иван Чурышев (имя изменено, - ред.) насмерть забил 43-летнего мужчину.

18-летний парень учится в Крымском агропромышленном колледже в Симферополе, а живет - в селе Красная зорька Симферопольского района. Убийство произошло в соседнем поселке Гвардейское, куда студент приехал по своим делам.

Гуляя по улице Острякова встретил Кирилла Малицына (имя изменено, - ред.). Знакомы они с Чурышевым не были, просто оказались в одном месте и в одно время. Почему они на ночь глядя стали ругаться, неизвестно, но молодой парень решил, что доказывать свою правоту следует с помощью силы.

Он повалил мужчину на землю и стал бить ногами по голове. Малицын затих, а студент, довольный собой, ушел.

Кто-то заметил лежащего на улице мужчину и вызвал скорую.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников, Малицына доставили в симферопольскую горбольницу №6, где он и умер от полученных травм. Врачи диагностировали у пациента массивное внутреннее кровоизлияние, в том числе - в мозг, а также перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, гематому и тяжелый ушиб головного мозга.

Чурышев написал явку с повинной. Его обвиняют по ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Студенту "светит" тюрьма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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