В севастопольских дворах до конца года установят свыше 170 детских и спортивных площадок

До конца года во дворах Севастополя планируют установить 173 детских и спортивных площадок в рамках программы по благоустройству придомовых территорий, рассказал директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

По его словам, 109 объектов уже завершены и сданы в эксплуатацию, 46 – находятся на завершающей стадии, а по остальным определяются подрядчики.

Кроме того, под контролем жителей реализуются мероприятия в рамках конкурса «Самый дружный двор».

- 42 объекта сейчас находятся в работе, 4 сданы, к концу лета планируем завершить все необходимые работы, - добавил директор профильного департамента.

В свою очередь губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил Михаилу Тарасову начать подготовку к работам по благоустройству общественных и придомовых территорий на следующий – 2020 год.

- У нас огромный пласт работы по благоустройству дворов, детских и спортивных площадок. Обращения, которые поступили ко мне в ходе личного приема и касались содержания детских и спортивных площадок, придомовых территорий прошу взять в работу, они актуальны. Не стоит давать отписки. Необходимо выезжать на место и искать возможности установки площадок, благоустраивать скверы. Ведь это волнует жителей, - заключил Дмитрий Овсянников.