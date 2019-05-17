«Ночь музеев»-2019 в Севастополе: Расписание и программа

В Севастополе 18 мая пройдет ежегодная акция «Ночь музеев» - специальные программы для жителей и гостей города приготовили музей-заповедник «Херсонес Таврический», Художественный музей имени Крошицкого, Музей героической обороны и освобождения Севастополя.

Напомним, вход на все мероприятия в музеях свободный.

Так, в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» программа начнется с 20:00 и продлится до 02:00.

В 20:15 в Античном театре состоится концерт Севастопольского джазового оркестра «City Big Band», в 21:30 в Византийском дворике выступит латиноамериканский оперный певец — Игнасио Гомез Урра. Там же в 23:00 будет организована творческая встреча Макса Розенцберга с программой «Формула любви». С 20:00 до 02:00 – мультимедийное шоу на стенах Древнего Херсонеса в свете огней ночной подсветки в Портовом районе, Византийская и Античная экспозиции бесплатно примут всех желающих. Пройдет выставка «Херсонес освобожденный». Кроме того, каждый желающий сможет принять участие в квесте «Путешествие в историю Херсонеса». Победители получат уникальную возможность — посетить «святая святых» – фонды Херсонеса. До 02:00 будет действовать выставка одной ночи из фондов Херсонеса. Древние украшения из драгметаллов. Викторина по истории Боспорского царства – Аллея перед Монетным двором.

Севастопольский художественный музей проведет Международную акцию «Ночь музеев -2019» сразу на двух площадках. Уже традиционно с 18:00 до 22:00 будет бесплатным посещение экспозиции на пр. Генерала Острякова, 70, (кинотеатр «Москва»). В программе — выступления учеников музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова и мини-экскурсии «Русский народный костюм — традиции и современность», «О чем рассказала заколка на картине Верещагина «Японка», «Какие книги читают мальчик на холсте Тропинина и дама на этюде Крамского». Участников мероприятия приглашают на мини-выставку авторской книги севастопольских художников, мастер-классы и викторины «Найди свой цвет в шедеврах», «Детали русского народного костюма», в видео-викторине «Фрагменты».

В 23:00 в Большом зале кинотеатра «Москва» состоится показ художественного фильма «Ночь в музее». Второй локацией выступит сквер у памятника П. С. Нахимова перед Черноморским высшим военно-морским училищем (ул. Парковая, 6). Там пройдет экспресс-выставка современных графических работ по мотивам произведений из коллекции музея, мини-экскурсии, фото-зона «Ожившие картины» - «Подражая великим», мастер-класс «Композиция и цвет», детский интерактив «Яркие краски фольклора» и «Играем в цвет»; а на более зрелую аудиторию – интерактив «Художественные ассоциации», среди участников которого художники объединения «МОСТ» и профессионально-творческого союза «Академия абстракционизма».

С 18:00 на Мемориальном комплексе памятников обороны города «Малахов курган» будет проходить выставка детских рисунков «75 лет Севастопольской Победе», музейная игра-викторина «Найди памятник по элементу», акция-флешмоб «Исполнение песни «Катюша», караоке из песен военных лет, концерт с участием клуба Исторического танца, лекция-экскурсия «История одного предмета из фондов Музея-заповедника».

В оборонительной башне Малахова кургана, состоится показ художественных и документальных фильмов из Госфильмофонда в арт-кафе «У Малахова».

В этот же день, посетители Культурно-выставочного центра Музея-заповедника, расположенного по адресу ул. Ленина, 35 смогут стать участниками музейной игры-викторины «Пропавшая грамота», увидеть литературно-историческую композицию «Строки, опаленные войной» и посетить выставку одного дня «Реликвии Победы». Также жители и гости Севастополя смогут бесплатно посетить Оборонительную башню Малахова кургана и Диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» с 18:00 до 21:00.