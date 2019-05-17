Разбитый вандалами памятник участникам Великой отечественной войны в Орловке восстановили

В селе Орловка под Севастополем восстановили плиты на памятнике участникам Великой Отечественной войны, разбитые вандалами, который ранее разбили неизвестные вандалы.

- Правительство Севастополя совместно с муниципалитетом и местными жителями в кротчайшие сроки восстановили памятник участникам Великой Отечественной войны в селе Орловка. Решение было принято молниеносно, как только стало известно о данном акте вандализма. В преддверии памятной даты – 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков осквернение памятников и нашей истории особенно недопустимы. Надеемся, что правоохранительные органы примут все необходимые меры по поиску виновных в акте вандализма, – директор Департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун.

По поручению губернатора города Дмитрия Овсянникова, в Орловке установят камеры видеонаблюдения.

Памятник воинам, защищавшим город в годы Великой Отечественной войны, был установлен в 60-е годы и обновлен 6 мая 2019 года. На памятнике высечены имена 64 уроженцев села Орловка, не вернувшихся с войны. В том числе имена представителей крымско-татарского народа.

Напомним, в ночь на 9 мая в Орловке в Нахимовском районе Севастополя был разрушен памятник участникам Великой Отечественной войны. По этому факту возбуждено уголовное дело.