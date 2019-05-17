Дмитрий Овсянников вручил ветеранам медаль «75 лет освобождения Севастополя»

Награды получили трое участников боев за город которые находились в День Победы на лечении

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вручил памятную медаль «75 лет освобождения Севастополя» ветеранам Великой Отечественной войны, которые были на лечении в период празднования Дня Победы.

Свои заслуженные награды получили Вячеслав Иванович Чистяков, Нике Афанасьевна Чукарина и Валентина Сергеевна Лунева.

- Сегодня имел честь поздравить с Днем Победы и вручить памятные медали «75 лет освобождения Севастополя» нашим дорогим ветеранам, людям, чей боевой и трудовой путь вызывает восхищение и служит нам примером. К сожалению, с каждым годом остается все меньше и меньше участников тех героических событий. Наш долг – окружить их всесторонней заботой и поддержкой, – подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Полковник танковых войск Вячеслав Иванович Чистяков прошел всю войну. Вопреки так называемой «танковой статистике» остался жив. В последующие годы преподавал на военной кафедре Севастопольского приборостроительного института. До последних лет учил курсантов автошколы ДОСААФ. Вячеслав Иванович рассказал главе города, что несмотря на свой преклонный возраст является опекуном двоих несовершеннолетних детей – 15 и 16 лет.

Ника Афанасьевна Чукарина встретила Великую Отечественную войну в 12-летнем возрасте в Севастополе. Со своей матерью, сестрой и братом она находилась в составе 456 полка НКВД 109 стрелковой дивизии, которая базировалась на 112 высоте Балаклавы, вместе со своим братом совершала вылазки за водой под фашистским огнем, получила ранение, долго лечилась. Сегодня Ника Афанасьевна продолжает трудиться, сама разбила импровизированный цветник во дворе. Дмитрий Овсянников пообещал ветерану лично проконтролировать благоустройство дворовой территории, а также помочь в обустройстве цветника, за которым на протяжении многих лет ухаживает Ника Афанасьевна.

Валентина Сергеевна Лунева родилась в Севастополе. На момент начала войны вся семья Валентины Сергеевны оказалась в Инкерманских штольнях. Она вместе с сестрами работала по 16 часов на швейных агрегатах. В годы Великой Отечественной войны Валентина Сергеевна трудилась в тылу, за что получила медаль «За оборону Севастополя». Всю войну она находилась в родном Крыму.

После встречи с ветеранами с ветеранами губернатор дал ряд поручений подчиненных по благоустройству придомовой территории и жилья ветеранов.

Напомним, в честь 75-летия освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков в Севастополе учреждена памятная медаль, которая вручается ветеранам, внесшим вклад в освобождение города от немецко-фашистских захватчиков, в том числе проживающим в других регионах. Всего памятные знаки получат порядка 2 тыс. ветеранов в 34 регионах России.