А ну-ка, собери свой чемоданчик

Через пару недель россияне массово начнут уезжать в летние отпуска. вечная проблема - как сделать так, чтобы в чемодан поместилось побольше вещей, ничего не помялось, а на обратном пути еще и место для сувениров осталось.

«Комсомолка» сложила вещи тремя способами, чтобы проверить, какой из вариантов лучше.

1. Стопочками

Этот способ оказался самым не практичным. Да, одежда почти не помнется в дороге, но в чемодан влезет не так много полезных вещей, как хотелось бы. В маленький чемодан поместится две стопки с нарядами, по периметру со всех четырех сторон можно положить обувь, косметичку или фен. И все. На обратном пути сверху одежды, когда уже не будете переживать, что она помнется, можно попробовать вместить пару коробок конфет или положить между майками и шортами какие-то небольшие сувениры. Но много не влезет.

Этот способ оказался самым не практичным.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

2. Трубочкой

Самый удобный вариант. Если скатывать вещи в трубочку, в чемодане будет в два раза больше свободного места, чем когда мы складывали джинсы, футболки и платья стопочками. Разложив рулончики с одеждой первым слоем, вторым можно положить хрупкие вещи, а сверху снова разместить слой одежды, таким образом предметы, которые могут сломаться или разбиться, будут максимально защищены.

Кстати, вещи, свернутые трубочкой, меньше мнутся. Единственный минус: поскольку в чемодан поместится больше, он станет больше весить. Это может обойтись дороже, если у авиакомпании лимит на вес бесплатного багажа.

Удобно, много места остается в запасе и вещи не мнутся.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

3. Слоями или друг на друга

Размещая вещи ровными слоями, не складывая их предварительно, вы тоже сэкономите место. Его будет процентов на 20 больше, чем складывая вещи стопочками, но настолько же меньше, чем сворачивая трубочками. Если возвращаетесь из отпуска и не переживаете, что помнете наряды, уложив одежду слоями, сверху ее можно придавить обувью, косметикой и подарки для друзей и родственников.

Этот способ удобнее, чем стопочками. Экономится примерно на 20% больше места.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

НА ЗАМЕТКУ

Скатал носок - клади в ботинок

- Если в отеле нет бесплатной гладильной комнаты, а на платную услугу раскошеливаться не хочется, можно выпрямить мятую рубашку или платье самим. После того, как примите горячий душ, повесьте свой наряд на вешалку и оставьте на часик в ванной комнате.

- Для экономии места в чемодане, носки можно положить внутрь туфель, кроссовок, мокасин. Заодно и в обуви загибов не будет.

- Чтобы вместить побольше одежды, ее можно сложить в вакуумные пакеты. Выбирайте их без клапана, чтобы проще было спустить воздух.

- Обувь парой лучше не складывать. Упакуйте каждый ботинок или босоножек в отдельный пакет и положите отдельно друг от друга (желательно по краям чемодана). Так обувь займет меньше места.

- Ремни, шнуры для зарядки и другие провода можно пустить в развернутом виде по периметру чемодана.