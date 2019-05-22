"Севастополь в свое время сражался за свои рубежи, так и мы сейчас сражаемся за человеческие души": В городе открылся международный форум "Золотой Витязь"

С 22 по 31 мая гости и жители Севастополя смогут насладиться просмотром 180 фильмов из 25 стран! С такой программой стартовал 28-ой по счету Международный кинофорум «Золотой Витязь», который уже по традиции проходит в городе русских моряков.

Жители Севастополя встретили президента кинофорума Николая Бурляева с алыми розамиФото: Анна САДОВНИКОВА

Президент кинофорума, заслуженный артист Николай Бурляев отметил, что как Севастополь в свое время сражался за свои рубежи, так и Витязь сейчас сражается за человеческие души, поэтому проведение кинофорума в городе-герое весьма символично.

Василий Ливанов представит свой фильм "Медный всадник России"Фото: Анна САДОВНИКОВА

Необычный гость фестиваля, четверолапым тоже не чуждо искусствоФото: Анна САДОВНИКОВА

- К сожалению, мы наблюдаем в российском кинематографе движение вниз, а не вверх, - отметил Бурляев во время пресс-конференции в Севастополе в день открытия фестиваля. – Зритель видит бездарную драматургию, слабую режиссуру, которая играет на чувстве патриотизма…

Владимир Гостюхин традиционно приезжает на кинофорумФото: Анна САДОВНИКОВА

Добавив, что взгляды участников кинофорума разделяет президент России Владимир Путин, который, посетив Севастополь, отметил, что здесь должен быть создан культурный кластер, состоящий из пяти сооружений. Среди них: филармония, кинозал, театр оперы и балета и филиалы столичных галерей и музеев. Все эти сооружения планируют построить в Севастополе, чтобы приучать молодежь и детей к прекрасному.

Горожане с радостью приветствовали Александра МихайловаФото: Анна САДОВНИКОВА

А сейчас в течение десяти дней гости и жители Севастополя могут в кинотеатрах города смотреть бесплатно кинокартины, которые достойны называться нравственным кино.

Впервые на кинофорум приехал Михаил БоярскийФото: Анна САДОВНИКОВА

Черная шляпа - особый элемент образа известного актераФото: Анна САДОВНИКОВА

Программу кинофорума можно увидеть на официальном сайте «Золотого Витязя».

В день открытия кинофорума, 22 мая по красной дорожке прошли деятели искусства, актеры и режиссеры, среди которых: Инга Шатова, Владимир Гостюхин, Ивана Жигон. Она показалась на публике в необычном брючном наряде, который эффектно подходил к ее образу.

Народный артист Украины, член жюри Игровых полнометражных фильмов - Михаил ГолубовичФото: Анна САДОВНИКОВА

Сергей Маховиков пользуется популярностью у женского полаФото: Анна САДОВНИКОВА

Сергей Шакуров как всегда с женойФото: Анна САДОВНИКОВА

Впервые участие в кинофоруме принял актер Михаил Боярский. Он прошел по красной дорожке в неизменном наряде – весь в черном, в шляпе и очках с голубыми стеклами.

Остался верен своему образу – черные брюки и белый пиджак и народный артист Украины Михаил Голубович.

Необычный наряд у сербской актрисы Иваны ЖигонФото: Анна САДОВНИКОВА

С женой кинофорум посетил Сергей Шакуров, а также Сергей Маховиков, Аристарх Ливанов, Александр Михайлов, Василий Ливанов.