В этом году аграрии Севастополя высадят 500 гектаров новых виноградников

Весной текущего года аграрии Севастополя заложили почти 230 гектаров новых виноградников. Всего же до конца года высадят не менее 500 гектаров, сообщил директор Департамента сельского хозяйства города Севастополя Дмитрий Чумаков.

В частности, ООО «СВЗ-Агро» закладывают 73 гектара новых насаждений.

В последние годы предприятие проводит активное обновление площадей виноградников благодаря финансовой поддержке правительства Севастополя в рамках госпрограммы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя».

- В 2016 - 2018 годах ООО «СВЗ-Агро» получило от государства 68,3 млн рублей на модернизацию производства, в том числе 55,8 млн рублей на закладку и уход за молодыми виноградниками, 10,2 млн рублей на установку систем капельного орошения и 2,3 млн рублей на обновление парка сельскохозяйственной техник» - подчеркнул Дмитрий Чумаков

Из-за поздней весны в этом году существенно сократилось погодное окно для сельскохозяйственных работ.

- Для закладки виноградников наше предприятие использует саженцы белого винограда сорта «Ркацители». Саженцы привезены из питомника, расположенного на территории Республики Сербия. Посадочный материал прошёл сертификацию на предмет соответствия сортовых качеств и отсутствия карантинных заболеваний - рассказал директор ООО «СВЗ-Агро» Сергей Лагирев.

Сорт «Ркацители» выращивается для изготовления игристых вин. Сорт неприхотлив к условиям выращивания, но получить высокую урожайность можно только при постоянном поливе. Для этого в ООО «СВЗ-Агро» используют системы оросительной гидромелиорации. В 2017 году на 150 гектарах молодых виноградников посадки 2015-2016 годов была установлена система капельного орошения.