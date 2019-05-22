2019-05-22T10:45:13+03:00
Общество

В этом году аграрии Севастополя высадят 500 гектаров новых виноградников

Весной сельхозпредприятия уже заложили 230 гектаров насаждений
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

Весной текущего года аграрии Севастополя заложили почти 230 гектаров новых виноградников. Всего же до конца года высадят не менее 500 гектаров, сообщил директор Департамента сельского хозяйства города Севастополя Дмитрий Чумаков.

В частности, ООО «СВЗ-Агро» закладывают 73 гектара новых насаждений.

В последние годы предприятие проводит активное обновление площадей виноградников благодаря финансовой поддержке правительства Севастополя в рамках госпрограммы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя».

- В 2016 - 2018 годах ООО «СВЗ-Агро» получило от государства 68,3 млн рублей на модернизацию производства, в том числе 55,8 млн рублей на закладку и уход за молодыми виноградниками, 10,2 млн рублей на установку систем капельного орошения и 2,3 млн рублей на обновление парка сельскохозяйственной техник» - подчеркнул Дмитрий Чумаков

Из-за поздней весны в этом году существенно сократилось погодное окно для сельскохозяйственных работ.

- Для закладки виноградников наше предприятие использует саженцы белого винограда сорта «Ркацители». Саженцы привезены из питомника, расположенного на территории Республики Сербия. Посадочный материал прошёл сертификацию на предмет соответствия сортовых качеств и отсутствия карантинных заболеваний - рассказал директор ООО «СВЗ-Агро» Сергей Лагирев.

Сорт «Ркацители» выращивается для изготовления игристых вин. Сорт неприхотлив к условиям выращивания, но получить высокую урожайность можно только при постоянном поливе. Для этого в ООО «СВЗ-Агро» используют системы оросительной гидромелиорации. В 2017 году на 150 гектарах молодых виноградников посадки 2015-2016 годов была установлена система капельного орошения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Крыму с Ай-Петри вывезли нелегальные прилавки и квадроциклы
ФСБ в Крыму накрыла подпольные оружейные мастерские
В Таврической академии в Крыму наградили юных «акул» журналистики
На ремонт восточной набережной в Алуште выделят 46 миллионов рублей
Ради безопасности: В Крыму узаконят мототуризм
В Крыму начнут штрафовать за организацию незаконных пляжей
В Большой Ялте в поселках появятся «въездные ворота»
Центральную часть Севастополя 26 мая ограничат для движения транспорта
В Крыму три дня будет бушевать непогода
Под Судаком столкнулись три легковушки: Одна из машин могла взорваться
В Крыму женщина погибла на рельсах
На должность вице-премьера Крыма согласовали Юлию Жукову
В Крыму с 24 по 27 мая объявили чрезвычайную пожарную опасность
Прогноз погоды в Крыму на 24 мая: дожди, грозы и до +27 градусов