740 тысяч за "покровительство": В Керчи оперативники ФСБ с поличным поймали полицейских-взяточников
На капоте автомобиля аккуратно, почти с любовью разложены стопочками купюры разного достоинства – две тысячи, пять тысяч рублей.
- Ну что, начинаем? – вопрошает криминалист, надев резиновые перчатки.
- Конечно, поехали, - кивают оперативники ФСБ.
Двое задержанных полицейских могут только с бессильной злобой наблюдать за процессом.
Уж кому, как не им (а в наручниках оказались начальник отделения полиции №2 УМВД России по городу Керчи и его заместитель), знать, что произойдет дальше.
В Керчи задержали за взятку начальника отделения полиции и его зама.Оперативное видео
Криминалист в темноте светит на купюры, и оказывается, что все они – меченые. А сумма, надо сказать, немаленькая: 740 тысяч рублей! Неплохую машину можно купить.
Взяли полицейских 21 мая с поличным «по результатам оперативно-розыскных мероприятий», проведенных сотрудниками крымского управления ФСБ. Поймали прямо на рабочем месте: офицеры засиделись вечером в отделении – ждали «посылочку».
- По данным следствия, сотрудники ОП №2 УМВД России по городу Керчи получили взятку в размере 740 000 рублей за незаконные действия, которые были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в Следственном комитете.
Как стало известно КП-Крым, начальник керченского отделения полиции и его зам за такую солидную сумму должны были оказать "общее покровительство".
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в крупном размере» (п.п. «а», «в» ч.5 ст.290 УК РФ).
Сейчас правоохранители обыскивают кабинеты и места проживания сотрудников отделения полиции, проводятся допросы.
- Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на полное выяснение всех обстоятельств произошедшего, - заключили в СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU