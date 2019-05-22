740 тысяч за "покровительство": В Керчи оперативники ФСБ с поличным поймали полицейских-взяточников

На капоте автомобиля аккуратно, почти с любовью разложены стопочками купюры разного достоинства – две тысячи, пять тысяч рублей.

- Ну что, начинаем? – вопрошает криминалист, надев резиновые перчатки.

- Конечно, поехали, - кивают оперативники ФСБ.

Двое задержанных полицейских могут только с бессильной злобой наблюдать за процессом.

Уж кому, как не им (а в наручниках оказались начальник отделения полиции №2 УМВД России по городу Керчи и его заместитель), знать, что произойдет дальше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/710431" frameborder="0"></iframe> В Керчи задержали за взятку начальника отделения полиции и его зама.Оперативное видео

Криминалист в темноте светит на купюры, и оказывается, что все они – меченые. А сумма, надо сказать, немаленькая: 740 тысяч рублей! Неплохую машину можно купить.

Взяли полицейских 21 мая с поличным «по результатам оперативно-розыскных мероприятий», проведенных сотрудниками крымского управления ФСБ. Поймали прямо на рабочем месте: офицеры засиделись вечером в отделении – ждали «посылочку».

- По данным следствия, сотрудники ОП №2 УМВД России по городу Керчи получили взятку в размере 740 000 рублей за незаконные действия, которые были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в Следственном комитете.

Как стало известно КП-Крым, начальник керченского отделения полиции и его зам за такую солидную сумму должны были оказать "общее покровительство".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в крупном размере» (п.п. «а», «в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Сейчас правоохранители обыскивают кабинеты и места проживания сотрудников отделения полиции, проводятся допросы.

- Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на полное выяснение всех обстоятельств произошедшего, - заключили в СКР.