Архитектор о крымских "шалманах": Коммерсанты должны любить место, где они живут

«Шалманы» - так крымчане называют разномастные, некрасивые постройки, которыми залеплены набережные большинства приморских городов и поселков полуострова. Логика создателей этих, с позволения сказать, сооружений простая: никакой эстетики, лишь бы подешевле, а туристы и так придут за водичкой, мороженым и сувенирами. Других-то вариантов нет! Кто виноват и что делать? Эти вопросы мы обсудили на радио «Комсомольская правда – Крым» в программе «Гость в студии» с экспертом, членом президиума Союза архитекторов России Алексеем Комовым.

СНЕСЕТЕ НАБЕРЕЖНУЮ – ОБНУЛИТЕ БЮДЖЕТ

- С помощью городской среды можно регулировать социальную температуру и экономический потенциал. Главный архитектор территории должен быть модератором. С одной стороны, с народом, но он - представитель власти. И политика власти должна быть донесена до народа – до владельцев кафе, продавцов шаурмы и чебуреков. Это тонкая штопка, когда вы смотрите на кадастровую карту, и у вас там сложный караимский орнамент.

Частная собственность - она неприкасаема, но когда частная собственность начинает перекрывать понятия о здравом смысле, это уже нехорошо.

Здесь невозможно сказать: все, берем молоток, завтра всех сносим и живем на чистой набережной. Вы снесете эту набережную - обнулите бюджет, кто будет платить налоги? При том, что у вас не работают никакие предприятия, кроме курортной сферы?

РЕГЛАМЕНТ «НА УРОВНЕ ГЛАЗ»

Но малый бизнес должен быть «упакован». И эта упаковка должна быть гибкая. У нас вообще благоустройство - понятие не то чтобы извращенное, а как бы на века. Все должно быть из гранита, бетона, чтобы выдержать удар нейтронной бомбы. Все вокруг погибло, а шаурма –осталась.

Следует перейти от практики согласований к практике следования регламентам. На материке это уже работает, в Крыму - как-то не приживается пока.

Регламенты и архетипы вносятся в правила благоустройства, утверждаются горсоветом, и по ним должны быть оформлены кафе, торговые точки, пляжи и вся среда малого бизнеса. Да и вообще вся среда «на уровне глаз».

Если не так, то даже если документы на землю в порядке, могут надзорные органы прийти и предписать привести все в соответствие. У муниципалитета есть инструменты воздействия.

БОЖЕСКИЙ ВИД ВИНЕГРЕТА

У коммерсантов, которые существуют на территориях, есть деньги. Не надо представлять себе, что люди, которые содержат 6-8 точек на пляже и два пансионата, не могут потратить какие-то деньги на благоустройство.

У коллег была история в Судаке с Тенистой аллей. Она была как зазеркалье, совсем печально все. Разработали регламент, по которому весь разношерстный винегрет должен был быть приведен не просто в божеский вид, а в какой-то симпатичный. И коммерсанты за свои деньги должны это делать. Их удалось убедить.

Тут ключевой вопрос - доверия между бизнесом и существующей административной парадигмой: вот я сейчас оформлю, потрачу свои деньги, а потом придет какой-то проверяющий и спросит: а откуда у тебя эти деньги. Бизнес в Крыму - он же не белый и пушистый, он сложного оттенка - в лучшем случае, 50 оттенков серого.

Городской средой должен заниматься не бюджет. Бюджет на набережной может быть потрачен на инженерные сооружения, очистные.

ПЕРЕУПАКОВКА ПИРОЖКОВ

Ответственный бизнес тратит деньги и за счет новой среды зарабатывает.

В 2015 году, когда мы зачистили в Евпатории всю набережную Горького от этих шалманов, мне говорили предприниматели, что лучше вот этого брезента, натянутого на металлический каркас, нет ничего во всей галактике! Мол, это вот наше, от дедов-прадедов, древние тавры так продавали трусы и прочие изделия.

Мы сделали архетипы, и те же самые пирожки переупаковали – в деревянные строения. И там выстроилась очередь, хотя контент – пирожки – не изменился.

Коммерсанты должны любить не только себя, но и место, где они живут. Вот это и есть любовь к родине.