5 советов, на что нужно обращать внимание в крымских аптеках

Редкий крымчанин с аллергией, гриппом или болью в животе пойдет сразу в больницу на осмотр. Большинство, конечно же, предпочтет зайти в ближайшую аптеку и по совету провизора, знакомых или вообще рекламы купит лекарство «от живота» или простуды.

Мало кто хочет связываться с километровыми очередями в поликлиниках - нам всегда жалко тратить на это время, да и многие просто-напросто боятся больниц и докторов.

Вот и получается, что, по сути, здоровье большинства крымчан зависит не от врачей, а от местных аптек.

1. Кто стоит за прилавком

Нередко у окошка небольших аптек можно увидеть совсем молодых специалистов, которые, кажется, еще вчера сидели на лекциях в аудитории - а ведь именно они зачастую советуют клиентам нужный препарат.

- Иногда сомневаешься в квалификации некоторых сотрудников, которые непосредственно общаются с клиентом - так называемые специалисты «первого стола», - рассказывает коммерческий директор крупной сети крымских аптек. - Вчерашние выпускники медучилищ не обладают опытом и практическими знаниями, а ведь эти знания напрямую могут повлиять на здоровье крымчан.

2. «Берите лучше вот это»

Специалисты получают от фармфирм бонусы, если продают покупателям определенные лекарства. Существуют такие договоренности и с врачами, которые могут вас отправить в конкретную аптеку за конкретным препаратом.

Консультация специалиста может быть необъективна, ведь он заинтересован в том, чтоб навязать товар. Если нужного лекарства нет в аптеке, не торопитесь покупать. Распространенная практика назначать дженерики - лекарства-заменители, которые имеют одно и то же основное действующее вещество. Другими могут быть какие-то вспомогательные компоненты, которые добавляют производители, и цена может из-за этого вырасти.

3. БАДы вместо лекарств

Сейчас в отдельных аптеках вместо настоящих проверенных лекарств с действующим веществом покупателям нередко предлагают так называемые заменители - биологически активные добавки (БАД). Их зарегистрировать легче, чем медикаменты, и к ним гораздо меньше требований от надзорных органов. Но главное - они дешевле стоят, и именно БАДы частенько предлагают в аптеках покупателям.

- Эти биологически активные добавки - не лекарства, они не прошли надлежащие испытания, подтверждающие их лечебные свойства. Более того, БАДы не рекомендуется принимать лицам до 18 лет, - говорит собеседник КП. - Фактически аптеки, предлагая вместо лекарства биологически активную добавку, вводят покупателей в заблуждение.

4. Как хранят лекарства

Размеры аптек порой вызывают некоторые вопросы у покупателей: например, как в условном помещении в 6 «квадратов» могут быть соблюдены строгие правила хранения и температурного режима лекарств.

- Как специалисты, мы сразу можем определить, что площади некоторых аптек очевидно недостаточно. В итоге лекарства хранятся в коробках навалом, недостаточно места для того, чтобы поставить их, как положено, не говоря уже о месте для приема пищи сотрудника и отдельного санузла, - говорит специалист.

Выбирая аптеку, обязательно обращайте внимание на площадь торгового помещения и температуру в торговом зале – особенно летом. У лекарств есть определенный температурный режим хранения, и они могут элементарно испортится, пролежав на жаре.

Если продавец берет таблетки, которые нужно хранить в холодильнике, с витрины или с полок, вы выбрасываете деньги на ветер.

- Покупатель должен четко понимать: нарушение при перевозке лекарств и неправильное их хранение уже в самой аптеке делают из препаратов обыкновенные пустышки, которые уже лишены своих лечебных свойств. По сути, вы будете надеяться на эффект от лекарства, который так и не наступит – и тут покупатель теряет не только деньги, но и драгоценное время, усугубляя болезнь, - предупреждает коммерческий директор сети аптек.

Само собой, обязательно смотрите на срок годности и герметичность упаковки.

5. Сверяйте цены

Стоимость лекарств напрямую зависит от того, насколько раскручена аптека и где она расположена. Разницы могут быть значительными даже у аптек одной и той же сети. Если не хотите переплачивать, сверяйте цены.

Таким образом, если вы действительно дорожите своим здоровьем, желательно идти за лекарствами не в аптечную «будочку» у дороги площадью 3 на 3 метра. Все же лучше выбрать проверенную аптеку с хорошей репутацией, расположенную в капитальном сооружении – как и положено по закону, с достаточной площадью, кондиционером и опытными провизорами.

Помните, здоровье – это самый ценный дар для человека, и рисковать им не стоит, обращаясь к сомнительным аптечным дельцам.

ЦИФРА

В Республике Крым сейчас насчитывается порядка 700 аптек, и лишь чуть больше 100 из них - государственные аптеки сети «Крым-Фармация», остальные - в частных руках, так что большинство жителей полуострова покапают лекарства именно в коммерческих аптеках.

КОМПЕТЕНТНО

- В основном типичные для аптек (Крыма. - Ред.) нарушения - несоблюдение условий хранения, температурного режима, а также правил отпуска лекарств рецептурной группы. Кроме того, не во всех аптеках есть минимальный ассортимент, определенный правительством, и не везде работали специалисты соответствующей квалификации, - цитирует РГ начальника отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения Росздравнадзора по Республике Крым и Севастополю Зейнеб Белялову.