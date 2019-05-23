В школах Севастополя прозвенел последний звонок

В школах Севастополя сегодня, 23 мая, прозвучал последний звонок. Всего в этом году школы города выпустят 4 190 учащихся 11 классов и 2322 – 9 классов.

Заместитель губернатора Илья Пономарев посетил торжественную линейку в гимназии №1 им. А.С. Пушкина.

- Хочу пожелать нашим выпускникам не бояться делать выбор, найти свой путь в жизни и достичь успехов. Большинство наших выпускников планируют поступать в высшие учебные заведения, поэтому желаю успешно сдать экзамены. Уже сейчас Севастополь является одним из центров развития России, и конечно всех наших ребят ждет огромное количество новых и интересных задач – это и развитие культурной сферы, развитие реального сектора экономики, где будет создано большое количество рабочих мест, – сказал Илья Пономарев.

В свою очередь к выпускникам школы № 3 на мероприятии в честь окончания учебного года обратился также и.о. вице-губернатора Иван Кусов.

- Дорогие ребята! Сегодня для вас звучит последний звонок и впереди вас ждет много новых открытий и побед. Перед Правительством Севастополя стоит серьезная задача – создать комфортные условия для вашей дальнейшей учебы и жизни в родном городе, - сказал Иван Кусов.

Уже с 24 мая выпускники приступят к сдаче государственной итоговой аттестации.