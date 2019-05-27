2019-05-27T17:55:05+03:00
Происшествия

Пырнули ножом и забрали 200 тысяч: Трое в капюшонах средь бела дня ограбили жителя Ялты

Одним из преступников оказался бывший сотрудник МВД Украины
Надежда ДАЦЮК
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Оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения и задержали подозреваемыхОперативники просмотрели камеры видеонаблюдения и задержали подозреваемыхФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Ялте трое мужчин утром ворвались в квартиру местного жителя и похитили у него 200 тысяч рублей. Хозяин квартиры не мог помешать ворам и защитить свое имущество, поскольку ему угрожали кухонным ножом и нанесли телесные повреждения.

Лица нападавших были закрыты капюшонами, а на руках надеты строительные перчатками. Подозреваемых вскоре задержали.

На фасадах зданий, расположенных рядом с домом, где произошло ограбление, было три камеры видеонаблюдения. Кроме того, на улице неподалеку от места происшествия стояли машины с видеорегистраторами. Фото- и видеосъемка, которая велась в момент, помогла задержать нарушителей. Их опознал потерпевший.

Один из задержанных, 46-летний украинец, живет в Симферополе. В 2010 году его судили за кражу. Он не признавался в содеянном. Второй нападавший, 34-летний житель Симферопольского района, не был раньше судим, служил в правоохранительных органах Украины. Он признался в том, что совершил кражу.

Третий задержанный живет в поселке Симеиз, судимостей не имеет. Все трое не состоят на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.

Правоохранители проводят проверку, не причастны ли подозреваемые к другим преступлениям, совершенным в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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