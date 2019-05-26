В аэропорту Симферополя 150 человек станцевали вальс, кадриль и "калинку"

В новом терминале Международного аэропорта Симферополь устроили танцевальный флешмоб. Около 150 человек исполняли различные классические танцы в течение получаса.

Фото: пресс-служба аэропорта

Акцию провели в преддверии Большого Севастопольского бала посвятили 220-летию со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина (26 мая по старому стилю).

- В акции приняли участие более 60 танцевальных пар в бальных нарядах. Они станцевали «Московскую кадриль», «Калинку», «Испанский вальс», «Кадриль триплет галоп», «Очи черные», «Фигурный вальс» и «Шотландский вальс». Музыкальные композиции чередовались со стихами Пушкина, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Фото: пресс-служба аэропорта

В акции приняли участие около 150 человек - офицерские и гражданские пары со всего Крыма. За флешмобом наблюдали сотни посетителей Международного аэропорта Симферополь.

Фото: пресс-служба аэропорта

СПРАВКА "КП"

VI Большой севастопольский благотворительный офицерский бал состоится 16 июня на площади Михайловской береговой батареи. В нем принимают участие гражданские и офицерские пары со всей России.

Организаторы события - городское сообщество "Благородное собрание Севастополя" при содействии Черноморского флота Российской Федерации, поддержке правительства Севастополя и правительства Республики Крым.

"Комсомольская правда" - информационный партнер мероприятия.