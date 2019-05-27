В Севастополе создадут Центр поддержки местных аграриев

В Севастополе создадут некоммерческую организацию – Центр поддержки фермеров и развития сельской кооперации в регионе. Соответствующее распоряжение принято в ходе сегодняшнего заседания в правительстве города.

- Создается Центр в целях реализации организационных мер поддержки, направленных на создание и развитие инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, в том числе оказания информационно-консультационных услуг, содействия в реализации государственных программ Российской Федерации и мероприятий, направленных на развитие и поддержку сельскохозяйственной кооперации на территории города Севастополя, – сообщил директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

Центр будут функционировать на базе Севастопольского государственного университета. Соучредителем организации выступит Правительство города.