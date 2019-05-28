День города Симферополя 2019: в программе - праздничный концерт, фейерверк и 3D-шоу

Симферополь 1 и 2 июня отметит День города. В 2019 году крымской столице исполняется 235 лет. "Комсомольская правда" собрала самую полную программу развлекательных мероприятий для детей и взрослых.

Праздник пройдет сразу на нескольких площадках: в парке имени Тренева, Гагаринском парке, Сквере имени Дыбенко, в Детском парке, парке имени Шевченко и в центре города.

Праздник начнется 1 июня в 10.00 на улице Карла-Маркса с открытия фотовыставки «Симферополь сквозь призму времени» и архитектурной композиции «Чижик-Пыжик».

Детский парк

С 10.00 до 18.00 пройдет детская культурно-развлекательная программа.

С 12.00 до 16.00 посетители Детского парка смогут поучаствовать в фестивале науки «Формула успеха».

Парк имени Ю.А. Гагарина

С10.00 до 21.00 можно будет насладиться национальными кухнями народов Крыма на фестивале.

С10.00 до 17.00 пройдет концертная программа с участием национально-культурных автономий и в это же время посетители Гагаринского парка могут поучаствовать в «Фестивале молока».

Парк имени Тренева

С 10.00 до 18.00 посетители парка увидят выставку картин крымского художника Леонида Герасимова «Симферопольский вернисаж».

В 11.00 пройдет церемония награждения победителей конкурса «Сувенир из Симферополя» и конкурса студенческих работ по благоустройству и озеленению города.

С 13.00 до 16.00 пройдет городская акция «Есть контакт 3.0».

Сквер имени Дыбенко

В 11.00 начнется выставка работ учащихся художественной школы «Смотрю влюбленными глазами на город мой родной», а в 12.00 желающие смогут принять участие в конкурсе рисунков и стихов.

Площадь имени Ленина

С 10.00 до 14.00 на главной площади города пройдет концерт с участием национально-культурных автономий.

С 19.00 пройдет торжественное открытие Дня города Симферополя, праздничный концерт с участием звезд российской эстрады, который завершится в 22.00 светопроекционным 3D-шоу и фейерверком.

На проспекте Кирова в 18.30 пройдет праздничное костюмированное шествие, посвященное Дню Симферополя.

2 июня

В парках города с 10.00 начнутся концертные программы, посвященные открытию курортного сезона – посетителей ждут квесты и экскурсии.

На площади имени Ленина в 14.00 пройдет концерт победителей фестиваля «Танцующая весна-2019», а в 19.00 выступит эстрадно-духовой оркестр «Симферопольский джаз».

Любителей потанцевать в 19.00 приглашают на молодежный танцевальный вечер «Зумба», который пройдет на пересечении улиц Пушкина и Горького.