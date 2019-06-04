Последний украинский премьер Крыма пообещал наказать тех, кто «сдал» полуостров

Бывший премьер-министр Крыма Анатолий Могилев, возглавлявший правительство республики в составе Украины, решил вернуться в политику.Он возглавил новую партию «Независимость» («Незалежність») и уже сделал заявление по Крыму.

Помимо стандартных лозунгов о достойных пенсиях и высоких зарплатах, борьбе с коррупцией и хороших дорогах, Могилев выступил с требованием привлечь к ответственности украинских чиновников, которые «допустили» возвращение Крыма в Россию.

- Мы хотим, чтобы те, кто позорно сдали Крым своим преступным бездействием, ответили за это, - написал политик на своей странице в Facebook.

Напомним, Могилев стал последним украинским премьером Крыма, признав решение крымского парламента об отставке Совета министров в феврале 2014 года.

- Оценку данному решению пусть дадут сами крымчане. Передаю Крым регионом с немалым заделом перспективных экономических начинаний. Надеюсь, что результат нашей работы будет приумножен, - такое официальное заявление сделал тогда Анатолий Могилев.

Сразу после этого он покинул полуостров и вернулся на Украину. Этот шаг ему время от времени припоминали украинские политики и журналисты. Вероятно, Могилеву снова придется отбиваться от нападок.

- Обещание наказать тех, кто «сдал» Крым, обернется для Могилёва новой порцией обвинений. Как раз-таки ряд украинских политиков на Украине именно его и обвиняли в «сдаче» Крыма. В нескольких интервью он отвечал на эти обвинения и оправдывался. Его сотрудничество с Януковичем в качестве главы МВД Украины и руководителя Правительства Крыма – эта та тема, за которую его будут критиковать потенциальные политические оппоненты, - отметил в комментарии «Комсомольской правде - Крым» политолог Иван Мезюхо.

Эксперт сомневается, что партия Могилева сможет преодолеть 5% барьер и войти в состав Верховной Рады Украины, но у политика лично есть шанс получить мандат по мажоритарному округу на востоке страны.

- Возможно, партия Могилёва создана для того, чтобы отобрать голоса у Оппозиционной платформы «За життя» Рабиновича, Медведчука, Бойко. Партия «Доверяй делам» Кернеса и Труханова, «Оппозиционный блок» Вилкула и теперь «Незалежнисть» Могилева забирают голоса Оппозиционной платформы «За життя» и размывают условно пророссийский электорат на Украине. Кроме того, есть еще партия Зеленского «Слуга народа», за которую будут голосовать в том числе и жители юго-востока страны, - отмечает политолог.

СПРАВКА «КП»

Могилев родился на Камчатке, вырос на Донбассе, построил карьеру в МВД от участкового инспектора по делам несовершеннолетних до министра внутренних дел в правительстве Виктора Януковича. Пробыв год на этой должности, Могилев отправился в Крым - руководить Советом министров тогда еще автономной республики.

Во время Евромайдана позаботился о раненых во время массовых беспорядков в Киеве сотрудниках «Беркута» и внутренних войск. По решению Совмина, крымских силовиков, получивших серьезные травмы, в больницу доставил самолет. Ни одна область Украины примеру Крыма не последовала.