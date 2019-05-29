300 рублей в сутки: В Ливадии неизвестные берут деньги за несуществующую "парковку" на обычной улице

Перед капотом моей машины неожиданно нарисовался молодой парень с бородкой. Он увидел, что я остановилась перед развилкой, замешкавшись.

- Вы в Ливадийский дворец? – интересуется он.

- Да, - киваю.

- Можем предложить платную парковку: 300 рублей за целый день.

В поселках Большой Ялты в выходной припарковаться очень сложно, а я, хоть на календаре и воскресенье, приехала в Ливадию по работе. Опаздываю жутко, так что готова заплатить за пару часов стоянки.

Не думая, протягиваю парню 300 рублей.

- Где место?

- Вон там, по всей длине улицы можете становиться, - парнишка махнул рукой в сторону улицы Батурина, которая тянется вдоль забора Ливадийского парка.

Вот такой "чек" вручает "парковщик"Фото: Анастасия ЖУКОВА

Там, куда показал парень, действительно стоит знак «Платная парковка», так что поначалу у меня не возникает никаких подозрений. Вот только все парковочные места, обозначенные разметкой, оказываются заняты. Хм-м-м.

Еду выше, по улице Батурина, но там других парковок нет: автомобили просто стоят по одной стороне, прижавшись к бордюру.

Кажется, меня «развели».

Вот такую "парковку" по улице Батурина фальшивые сотрудники МУПа продают по 300 рублей в суткиФото: Анастасия ЖУКОВА

Развернуться на узенькой улочке – задача не из легких. Нахожу крохотный кармашек для разворота возле входа в парк и заезжаю туда носом. Не успела переключиться на заднюю передачу, как вдруг кто-то прокричал мне в открытое окно:

- Девушка! Парковку ищете? 200 рублей – и становитесь за ним на весь день! – усатый мужчина, судя по всему, местный таксист, показывает на свободное место за легковушкой своего товарища.

- Спасибо, - сгибаюсь пополам от смеха, - но вы как-то дешево прямо! Ваши коллеги внизу берут за стоянку на этой улочке по 300 рублей!

- Уже 300? – брови ушлого таксиста взлетели вверх. – А вчера еще 200 у них было!

А вот здесь уже ушлые таксисты предлагают припарковаться за 200 рублейФото: Анастасия ЖУКОВА

Разворачиваюсь и возвращаюсь к хитрому пареньку с бородкой. Выхожу из авто – и сразу в бой:

- Молодой человек, вы продаете места на несуществующей парковке. Вы знаете, что на парковке должна быть разметка и соответствующий знак?! Разметка у вас только тут, мест на 10. А дальше – обычная улица. И вы ТАМ продаете парковочные места? Сколько туристов уже «развели»?

Пока парнишка с бородкой остолбенел от моего «наезда» и молчит, но на подмогу ему пришел грузный мужчина, который не представился, но дал понять, что он тут начальник.

- Ну, нет пока разметки, не нанесли еще. А что вас не устраивает? Есть там места!

Разметки никакой нет, кроме разделительной полосы. Это обычная ялтинская улица, а не парковка!Фото: Анастасия ЖУКОВА

- Место должно быть обозначено знаком и краской. Парковщик должен меня к нему привести, помочь поставить машину, если требуется, и выписать нормальный чек. Вот тогда это оказанная услуга, - не унимаюсь я. – А вы что предлагаете? Это даже нельзя назвать нормальным чеком! Печать не видна, на бланк строгой отчетности не похоже. Что за предприятие вы представляете?

- МУП «ТИЦ». Вы сотрудника нашего извините, он новенький, стажер, не показал вам место… - пытается увещевать меня «начальник».

«Стажер» подсовывает под нос папку с какими-то бумагами, озаглавленную «Разметка парковки» или что-то вроде того. Ни печатей, ни фирменных бланков. Сфотографировать не дают – сразу вырывают из рук.

Деньги мне вернули, машину я кое-как впихнула на углу возле одной из местных гостиниц, но осадочек, как говорится, остался. Что за странное муниципальное предприятие?

Оказалось, несуществующее.

ОФИЦИАЛЬНО

- МУП «Туринфоцентр ЮБК» («ТИЦ») является временным оператором муниципальных платных парковок, расположенных на территории города Ялта, - рассказали КП-Крым в горадминистрации. – С 28 февраля 2019 года постановлением администрации Ялты деятельность этого предприятия по организации и функционированию муниципальных платных парковок была приостановлена. Взимание платы за парковку транспортных средств от имени МУП «Туринфоцентр ЮБК» является незаконным.

Более того: в администрации сообщили, что все муниципальные парковки на территории Ялты сейчас – бесплатные! А всех, на ком пытаются нажиться предприимчивые граждане, чиновники призвали обращаться с заявлениями в МВД.